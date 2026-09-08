An cư từ những ngôi nhà nghĩa tình

Từ những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang từng bước có được mái ấm kiên cố. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cùng các chính sách hỗ trợ nhà ở đã và đang tạo điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà mới đang trong giai đoạn hoàn thiện của gia đình bà Nông Thị Phiến, thôn Bản Diếu, xã Na Rì.

Gia đình bà Nông Thị Phiến, thôn Bản Diếu, xã Na Rì là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà theo "Đề án hỗ trợ nhà ở đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học" trong năm 2026, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng. Nhiều năm qua, gia đình bà sinh sống trong căn nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn mỗi khi mưa bão. Đến nay, ngôi nhà mới đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.

Bà Phiến chia sẻ: Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Có căn nhà mới, chúng tôi không còn phải lo mỗi khi mưa bão, cũng có thêm động lực để phát triển kinh tế, chăm lo cho con cháu.

Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 136 hộ, trong đó 91 hộ xây mới và 45 hộ sửa chữa nhà ở theo "Đề án hỗ trợ nhà ở đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học". Đến nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành việc triển khai xây dựng, giúp nhiều gia đình người có công sớm có nơi ở khang trang, an toàn.

Cùng với đó, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách cũng đang được các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai. Tại xã Na Rì, có 21 hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhiều căn nhà đã hoàn thành, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bà Nông Thị Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Na Rì cho biết: Ngay sau khi danh sách các hộ được phê duyệt, địa phương đã phân công cán bộ theo dõi từng trường hợp, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng; đồng thời, huy động các tổ chức đoàn thể và nhân dân hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mục tiêu của xã là tất cả các hộ được hỗ trợ đều hoàn thành nhà ở theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đề ra.

Không chỉ ở Na Rì, tại xã Phong Quang, theo Đề án 245 về xây dựng 1.000 căn nhà ở cho nhân dân thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ, địa phương có 18 hộ nghèo, hộ người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đến nay, các hộ đều đã khởi công, nhiều căn nhà đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Đơn cử, gia đình bà Triệu Thị Kim, thôn Nà Lồm, xã Phong Quang, thuộc diện hộ cận nghèo, vừa hoàn thành ngôi nhà mới. Bà Kim xúc động cho biết: Có nhà kiên cố là mong ước của gia đình tôi từ nhiều năm nay. Được Nhà nước hỗ trợ, được chính quyền và bà con giúp đỡ, gia đình tôi rất phấn khởi. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục lao động, phát triển kinh tế, chăm lo cho các con và vươn lên thoát nghèo.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai với tinh thần khẩn trương. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tích cực đồng hành, cùng với lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân đóng góp ngày công lao động, góp phần giảm chi phí xây dựng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình.

Những mái nhà mới đang dần thay thế những căn nhà tạm bợ trên khắp các địa phương của tỉnh. Khi người dân có nơi ở ổn định, họ cũng có thêm điều kiện để yên tâm lao động, từng bước giảm nghèo và xây dựng cuộc sống bền vững.