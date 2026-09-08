Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc tại phường Đức Xuân

Chiều 8-9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Công tác 35 phường Đức Xuân (Thái Nguyên) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, dự buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, cơ sở hạ tầng, các kênh truyền thông và hoạt động của Ban Công tác 35 phường.

Theo báo cáo, phường Đức Xuân đã triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Công tác 35 phường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các nền tảng số; duy trì hiệu quả các mô hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một kỹ năng” và “Tổ phản ứng nhanh thông tin trên không gian mạng”…

Đại diện Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra ghi nhận công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, đã được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đức Xuân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, thường xuyên, đồng bộ, bài bản. Nhờ đó, Đảng bộ đã triển khai có chất lượng, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đạt kết quả tốt.

Đoàn đề nghị Đảng ủy phường Đức Xuân tiếp tục nâng cao năng lực nắm bắt và xử lý thông tin; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.