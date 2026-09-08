Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên: Thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Chiều 8-9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức Hội nghị lần thứ 43 nhằm xem xét, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Hội nghị cũng xem xét dự thảo quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong giảng dạy các môn học liên quan năm 2026 đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; cho chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở trực thuộc trong Đảng bộ UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2027.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, các đại biểu cho ý kiến đối với dự thảo Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy với Ban Tổ chức Đảng ủy; dự thảo quyết định chuyển đảng bộ, chi bộ cơ sở thành đảng bộ, chi bộ trực thuộc cơ sở; dự thảo quyết định và quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND tỉnh.

Trên cơ sở các nội dung được trình, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với các dự thảo kế hoạch, quyết định, chương trình và đề án đã được thông qua tại Hội nghị.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, khẩn trương hoàn thiện các nội dung được giao; bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức bộ máy và công tác kiểm tra, giám sát; qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ UBND tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.