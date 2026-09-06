Bản tin Kinh tế tuần 1 tháng 9: Thái Nguyên xuất siêu gần 773 triệu USD

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Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số: 431/GP-BTTTT cấp ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Giám đốc: Đỗ Xuân Hòa

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Ngọc Sơn

Trụ sở: Cơ sở 1 số 226 đường Bến Oánh; Cơ sở 2 số 19 phố Nhị Quý, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.666

Đường dây nóng: 0902006113 - 091 2039880

Email: toasoan@baothainguyen.vn; toasoan@baothainguyen.com.vn