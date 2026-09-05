Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày khai giảng

Sáng 5-9, để đảm bảo an toàn giao thông trong ngày khai giảng năm học mới 2026 2027, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên được triển khai tại các tuyến đường, nút giao và khu vực trường học; tập trung phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ CSGT có mặt tại các tuyến đường, nút giao và khu vực cổng trường có lưu lượng phương tiện lớn; tập trung tại những trường nằm gần quốc lộ, tuyến giao thông phức tạp và địa điểm tổ chức Lễ khai giảng có đông đại biểu, phụ huynh, học sinh tham dự.

Lực lượng CSGT chủ động phối hợp với vông an các xã, phường tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông; hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng quy định; hỗ trợ giáo viên, học sinh di chuyển an toàn, không để xảy ra ùn tắc và các tình huống phức tạp.

Công tác tuần tra, kiểm soát lưu động được tăng cường trên những tuyến đường dẫn đến trường học nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Bên cạnh nhiệm vụ điều tiết giao thông, cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không chở quá số người quy định; không dừng, đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông; học sinh chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện không điều khiển phương tiện.

Cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng Trường THPT Bắc Kạn.

Với sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực trường học được duy trì ổn định, góp phần đảm bảo Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra trang trọng, an toàn.