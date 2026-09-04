Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dự sinh hoạt Chi bộ xóm Lau Sau

Sáng 4-9, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự sinh hoạt thường kỳ tháng 9 tại Chi bộ xóm Lau Sau, Đảng bộ xã La Bằng.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dự buổi sinh hoạt Chi bộ.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên thảo luận tập trung vào những vấn đề thiết thực như, vệ sinh môi trường, trách nhiệm nêu gương, tạo nguồn, phát triển đảng viên và chuyển đổi số.

Các ý kiến đề nghị phát huy vai trò đảng viên trẻ hỗ trợ đảng viên cao tuổi sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nộp đảng phí trực tuyến, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất từ cơ sở.

Đảng viên Chi bộ xóm Lau Sau phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Chi bộ phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; sinh hoạt chi bộ không chỉ bàn công tác xây dựng Đảng mà phải quan tâm những vấn đề cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Nghị quyết phải gắn với việc làm, sản phẩm và kết quả cụ thể.

Đồng chí yêu cầu Chi bộ xóm Lau Sau phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo với các giải pháp tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu chè La Bằng. Từng bước mở rộng thị trường, đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối lớn, đóng góp vào mục tiêu nâng giá trị ngành chè của tỉnh lên 25.000 tỷ đồng vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, La Bằng không thể chỉ được biết đến với sản phẩm chè mà còn có nhiều lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông; chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Xây dựng La Bằng trở thành điểm đến được nhận diện bằng sản phẩm chè đặc trưng, cảnh quan đẹp, môi trường trong lành và những trải nghiệm du lịch mang bản sắc riêng.

Đề cập việc sắp xếp, tổ chức lại xóm, tổ dân phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu xóm Lau Sau nói riêng và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh nói chung sau sắp xếp phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động.

Việc sắp xếp không chỉ dừng lại ở thay đổi quy mô, tên gọi hay tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn phải tạo ra không gian phát triển mới, phát huy tốt hơn nguồn lực và củng cố sự đồng thuận trong nhân dân.

Đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ.

Thông tin về những định hướng lớn của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Muốn tỉnh phát triển thì từng xã, từng xóm phải phát triển. Mỗi địa phương phải xác định rõ lợi thế, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm và có công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể đóng góp vào sự phát triển chung.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; xây dựng “Chi bộ 4 tốt” để lãnh đạo nhân dân biến Nghị quyết thành những đổi thay cụ thể ngay từ cơ sở.