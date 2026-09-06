Bình yên từ sự đồng lòng ở Trung Thành

Sau sắp xếp, phường Trung Thành còn 19 tổ, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số mỗi tổ đông hơn. Công nghệ hỗ trợ thông tin nhanh hơn, nhưng nền tảng giữ gìn an ninh trật tự vẫn là sự gần dân, sát dân của lực lượng được giao nhiệm vụ và tinh thần đoàn kết của cộng đồng.

Công an phường Trung Thành và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự phối hợp tuần tra ở cơ sở.

Ông Ngô Thượng Vượng, Tổ trưởng dân phố Vân Trai, từng là an ninh viên có nhiều năm gắn bó với địa bàn. Ông cho rằng, giữ gìn an ninh trật tự trước hết phải bắt đầu từ sự đoàn kết trong cộng đồng. Trong tổ, bà con thường xuyên nhắc nhở, trao đổi với nhau, có việc gì bất thường thì thông tin ngay để cùng giải quyết. Muốn địa bàn bình yên thì phải dựa vào dân, công tác an ninh trật tự phải được phối hợp chặt chẽ.

Sau sắp xếp, vai trò của những người trực tiếp bám địa bàn càng quan trọng. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là những người gần dân, sát dân, thường xuyên tiếp xúc với từng hộ gia đình, từng khu dân cư. Những thông tin có giá trị nhiều khi bắt đầu từ một cuộc trò chuyện, một phản ánh của người dân hay một dấu hiệu bất thường được phát hiện trong đời sống hằng ngày.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh cơ sở đã phối hợp với Công an phường tổ chức các đợt tuần tra ban đêm, bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện, giữ gìn trật tự công cộng. Đồng thời, chủ động tham gia hòa giải mâu thuẫn và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhâp tổ dân phố, lực lượng cơ sở đã tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân đồng thuận với chủ trương chung, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Công an phường Trung Thành hướng dẫn người dân sử dụngbình chữa cháy.

Thông tin từ cơ sở hiện cũng được cập nhật nhanh hơn nhờ các phương tiện công nghệ. Cán bộ có thêm công cụ để trao đổi, tiếp nhận phản ánh và phối hợp xử lý công việc. Nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi phía sau nó là những con người thực sự bám địa bàn, hiểu dân và có trách nhiệm với địa bàn.

Thiếu tá Khúc Ngọc Trọng, Trưởng Công an phường Trung Thành cho biết: Ttrước yêu cầu mới, lực lượng Công an xác định phải chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, phối hợp với các tổ dân phố và người dân. Phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ cơ sở, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh là cách để không hình thành điểm nóng phức tạp.

Không chỉ có lực lượng chuyên môn mà mỗi người dân ở Trung Thành cũng tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Các mô hình, các phong trào như: Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; Cổng trường an toàn giao thông; vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế... đều hướng tới mục tiêu để người dân không đứng ngoài công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà trở thành một phần của công việc này.

Phường Trung Thành cũng xác định tiếp tục phát triển các mô hình tự quản, dân vận khéo theo hướng thực chất, với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở”; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhất là cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Thành nhấn mạnh: Trong điều kiện địa bàn được mở rộng, yêu cầu đặt ra đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ngày càng cao. Theo đó, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ dân phố và mỗi người dân cần được xác định rõ hơn, tất cả phải cộng đồng trách nhiệm.

Trước những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần tiếp tục được củng cố về kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng sử dụng công nghệ. Bởi các loại tội phạm, nhất là lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, đang có những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cùng với đó là những vấn đề phát sinh trong đời sống dân cư như tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm trật tự an toàn giao thông...nên cần nắm chắc địa bàn, giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh và tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng.

Có thể khẳng định, sự đồng lòng của người dân chính là nền tảng để Trung Thành giữ vững bình yên từ cơ sở, tạo môi trường an toàn cho nhân dân và phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương.