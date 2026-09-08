Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 50 quần chúng ưu tú

Trung tâm Chính trị xã Phủ Thông (Thái Nguyên) vừa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 4 năm 2026), cho hơn 50 quần chúng ưu tú đến từ các xã: Cẩm Giàng, Bạch Thông, Vĩnh Thông và Phủ Thông.

Quang cảnh buổi khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Theo đó, từ ngày 7 đến ngày 11-9, học viên tham dự lớp bồi dưỡng được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức về Đảng; hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên để từ đó xác định động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.