Bốn lá đơn tình nguyện từ một thôn nhỏ

Ở thôn Vi Hương, xã Phủ Thông (Thái Nguyên) có 4 thanh niên cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các bạn trẻ mong muốn khoác lên mình màu áo lính, được rèn luyện và góp sức cho Tổ quốc.

Triệu Hoàng Thái viết đơn tình nguyện nhập ngũ.





Vừa tốt nghiệp THPT, Triệu Hoàng Thái đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong căn nhà nhỏ, dưới sự hướng dẫn của Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phủ Thông, Thái cẩn thận viết đơn tình nguyện. Thái chia sẻ: Từ nhỏ em đã rất thích các chú bộ đội. Tham gia quân đội, em mong muốn cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước.

Ở nhà, Thái thường phụ bố những công việc thường ngày. Mẹ đi làm xa, chị gái đã lập gia đình, nên sự có mặt của em đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của gia đình. Biết Thái quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ông Triệu Văn Thơ, bố của Thái rất vui vì con trưởng thành. Ông Thơ chia sẻ: Gia đình tôi rất ủng hộ quyết định của cháu. Chỉ mong cháu lên đường mạnh mẽ, chịu khó rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ và trưởng thành hơn.

Cách đó không xa là căn nhà nhỏ của gia đình em Triệu Hoàng Trung Thông. Thông vừa tốt nghiệp THPT, sau đó đi làm công nhân ở Bắc Ninh. Biết địa phương triển khai tuyển quân, em trở về quê viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi chúng tôi đến, Thông đang say sưa xem chương trình “Sao nhập ngũ”. Từ nhỏ, Thông đã thích hình ảnh người lính. Khi có cơ hội thực hiện nghĩa vụ quân sự, em muốn thử sức trong môi trường mình đã yêu thích từ lâu.

Thông cho biết: Em có chú làm ở Quân khu 1 nên từ bé em đã có ước mơ sau này đủ tuổi sẽ đi bộ đội. Em muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn. Bố mẹ rất ủng hộ nên em càng có thêm động lực. Nếu được nhập ngũ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với Thái và Thông, em Nông Quốc Nhất và Lộc Lý Hoàng cũng vừa tốt nghiệp THPT và đã xin đi làm công nhân. Công việc giúp hai em có thêm trải nghiệm về cuộc sống, nhưng khi địa phương triển khai công tác tuyển quân, cả hai đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Triệu Hoàng Trung Thông được bố mẹ ủng hộ với quyết định của mình.

Bốn thanh niên ở cùng một thôn, mỗi người có một hoàn cảnh và công việc khác nhau, điểm chung là họ đều hiểu nhập ngũ là trách nhiệm của công dân, đồng thời cũng là dịp để bản thân được rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật, nền nếp.

Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phủ Thông cho biết: Công tác tuyển quân năm nay được triển khai chủ động, chặt chẽ, đúng quy định, chú trọng tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao nhận thức và trách nhiệm với Tổ quốc. Đặc biệt, 4 thanh niên ở thôn Vi Hương đã cùng tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2027. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện tinh thần xung kích, tự nguyện của tuổi trẻ. Những lá đơn tình nguyện là minh chứng cho ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Theo Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, những năm gần đây, thanh niên ngày càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với nhiều người, môi trường quân đội cũng là nơi để rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm.