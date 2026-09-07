Bóng đá trở lại Gaza sau ba năm đình chỉ vì chiến tranh

Bóng đá có tổ chức đã trở lại Dải Gaza, sau ba năm bị đình chỉ do chiến tranh. Tuy nhiên, sự trở lại này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng thể thao tại Gaza phải chịu những tổn thất nặng nề. Hàng trăm người trong giới bóng đá đã thiệt mạng, trong khi phần lớn cơ sở vật chất thể thao bị phá hủy.

Người dân Gaza muốn thông qua thể thao để gửi thông điệp hoà bình ra thế giới.

Tiếng còi khai cuộc trận đấu đầu tiên của giải “Cúp những người hy sinh” đã đánh dấu sự trở lại của bóng đá tại vùng đất bị chiến tranh tàn phá này. Cộng đồng thể thao Gaza đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong cuộc xung đột. Khoảng 565 thành viên của Liên đoàn Bóng đá Palestine đã thiệt mạng, trong khi tổng số người thiệt mạng trong toàn bộ cộng đồng thể thao Palestine là hơn 1.000 người.

“Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Như các bạn có thể thấy, chúng tôi chỉ có thể thi đấu trên một sân bóng đá 5 người, bởi tất cả các cơ sở thể thao ở các tỉnh phía Nam đều đã bị phá hủy trong chiến tranh” - Ông Sami Abu Al-Hussein, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Palestine, cho biết.

Theo Liên đoàn Bóng đá Palestine, hơn 50 trong tổng số 56 câu lạc bộ thể thao tại Gaza đã bị phá hủy, cùng với 285 cơ sở thể thao. Trong bối cảnh các sân vận động bị biến thành đống đổ nát, các câu lạc bộ địa phương buộc phải chuyển sang thi đấu trên những sân bóng 5 người có quy mô nhỏ. Nhưng ngay cả trong điều kiện thiếu thốn, bóng đá vẫn tìm được cách để trở lại.

“Trận đấu này, sau ba năm chiến tranh, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi là một dân tộc yêu cuộc sống, thông qua thể thao cũng như các lĩnh vực khác. Chúng tôi là một dân tộc muốn được sống. Và đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới thế giới thông qua thể thao” - Ông Raji Ashour, huấn luyện viên câu lạc bộ Shabab Rafah, chia sẻ.

Quy mô của bóng đá Gaza giờ đây đã bị thu hẹp đáng kể. Những sân vận động lớn không còn, nhiều câu lạc bộ không còn cơ sở tập luyện. Thế nhưng, trái bóng vẫn tiếp tục lăn. Sự trở lại của bóng đá, dù diễn ra trên những sân đấu nhỏ bé và trong điều kiện vô cùng khó khăn, đang trở thành biểu tượng cho nỗ lực khôi phục đời sống bình thường của người dân Gaza sau nhiều năm chiến tranh.