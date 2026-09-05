Bưu điện Việt Nam đồng hành cùng học sinh xã Tân Kỳ

Ngày 5-9, tại phân hiệu Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Kỳ, xã Tân Kỳ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Chương trình “Bưu điện Việt Nam – Cùng em đến trường”.

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao tặng học bổng cho học sinh xã Tân Kỳ.

Dự chương trình đại diện Tỉnh đoàn Thái Nguyên; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo xã Tân Kỳ.

Tại chương trình, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao tặng phân hiệu Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn 31 quạt treo tường, 3 giường gỗ, 201 áo đồng phục mùa đông và 60 suất nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Dịp này, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên tặng Nhà trường một bộ trống Đội, phục vụ các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng 31 quạt điện treo tường cho Phân hiệu Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn.

“Bưu điện Việt Nam – Cùng em đến trường” là chương trình nhằm sẻ chia khó khăn với giáo viên, học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện.

Những phần quà được trao nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, tiếp thêm động lực để thầy trò Phân hiệu Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.