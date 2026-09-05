Chạm vào đam mê saxophone

Có những người đến với âm nhạc từ một chuyên ngành được đào tạo bài bản, nhưng rồi lại tìm thấy tiếng gọi riêng ở một nhạc cụ khác. Với Mai Việt Tùng, cựu sinh viên ngành Sáo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, hành trình ấy đưa anh đến với saxophone, một niềm đam mê ngày càng sâu đậm và trở thành cách để anh thể hiện cá tính, cảm xúc qua từng giai điệu.

Mai Việt Tùng dành thời gian luyện tập từng ngày.

Từ những ngày còn ngồi trên giảng đường, Mai Việt Tùng đã làm quen với âm nhạc và cây sáo. Những kiến thức về hơi thở, tiết tấu, cao độ và cách xử lý giai điệu được trang bị trong quá trình học trở thành nền tảng quan trọng để anh tiếp cận saxophone.

Saxophone đến với Tùng từ sự tò mò trước một âm thanh có màu sắc riêng, phóng khoáng và giàu cảm xúc. Nếu cây sáo gắn với những giai điệu mềm mại, trong trẻo thì saxophone lại mở ra một thế giới âm nhạc rộng hơn, nơi có sự mạnh mẽ của jazz, sự sâu lắng của những bản ballad và những khoảnh khắc ngẫu hứng đầy tự do.

Càng tìm hiểu, Tùng càng nhận ra đây là nhạc cụ phù hợp với cá tính và cách cảm nhận âm nhạc của mình.

Anh Mai Việt Tùng chia sẻ: Tôi học sáo và đó cũng là nền tảng kiến thức về âm nhạc. Nhưng khi tiếp xúc với saxophone, tôi cảm thấy mình tìm được một màu sắc rất riêng. Càng chơi, càng tìm hiểu thì tôi càng thấy yêu và muốn khám phá nhiều hơn.

Để tiếng kèn thực sự trở thành âm nhạc, niềm yêu thích thôi chưa đủ. Tùng dành thời gian luyện tập mỗi ngày, từ cách lấy hơi, giữ hơi, điều khiển âm thanh đến kỹ thuật ngón và cách xử lý từng câu nhạc.

Có những đoạn nhạc phải tập đi tập lại nhiều lần mới tạo được âm sắc và cảm xúc như mong muốn. Chính quá trình luyện tập bền bỉ giúp anh từng bước làm chủ cây kèn và hình thành cách chơi riêng.

Nếu cây sáo gắn với những giai điệu mềm mại, trong trẻo thì saxophone lại mang đến cho Mai Việt Tùng một thế giới âm nhạc rộng mở hơn.



Với anh, hơn 10 năm theo đuổi saxophone là khoảng thời gian nhiều trải nghiệm. Có thể là một bản nhạc quen thuộc nhưng được thể hiện theo cách khác. Có thể là một giai điệu chưa hoàn chỉnh được phát triển từ một khoảnh khắc ngẫu hứng. Cũng có khi, chỉ vài nốt nhạc vang lên trong không gian yên tĩnh cũng đủ để người chơi cảm nhận niềm vui rất riêng của mình.

Đam mê saxophone cũng đưa Mai Việt Tùng đến gần hơn với những người cùng yêu nhạc cụ này. Qua các sự kiện, đêm nhạc, anh có thêm không gian để giao lưu, chia sẻ tình yêu âm nhạc và học hỏi từ những người có chung sở thích.

Những cuộc gặp gỡ ấy giúp saxophone trở thành cầu nối giữa những người yêu âm nhạc, dù mỗi người có một xuất phát điểm và cách tiếp cận khác nhau.

Có người đến với saxophone sau quá trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, có người chưa từng học nhạc bài bản. Có người tìm đến cây kèn để theo đuổi con đường biểu diễn, cũng có người đơn giản muốn tìm một thú vui sau những giờ làm việc. Với Tùng, sự đa dạng ấy chính là một phần sức hấp dẫn của saxophone.

“Tôi nghĩ âm nhạc không có giới hạn về tuổi tác hay xuất phát điểm. Quan trọng là mình thực sự yêu nó và sẵn sàng dành thời gian cho nó. Khi đã có đam mê, mỗi ngày chơi kèn đều là một ngày mình học thêm được điều gì đó mới” - anh Tùng chia sẻ.

Từ một cựu sinh viên ngành Sáo đến người dành nhiều tâm huyết cho saxophone, hành trình của Mai Việt Tùng cho thấy con đường nghệ thuật có thể mở ra từ những lựa chọn rất riêng. Điều quan trọng là mỗi người tìm được nhạc cụ, giai điệu và cách thể hiện phù hợp với cảm xúc của mình.

Với anh Tùng, mỗi lần đưa cây saxophone lên môi, lấy một hơi thật sâu rồi để giai điệu cất lên, đó không đơn thuần là một lần chơi nhạc. Đó là lúc đam mê được cất thành tiếng.