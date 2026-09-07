Chỉ số sản xuất công nghiệp Thái Nguyên tăng cao nhất trong 5 năm

Lũy kế 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thái Nguyên tăng 22,15% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm gần đây, tạo thêm dư địa để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay.

Sản xuất trang phục của Thái Nguyên trong 8 tháng đầu năm tăng 20,9%.

Theo số liệu thống kê, IIP 8 tháng các năm từ 2022 – 2025 lần lượt tăng 11,74%; 4,05%; 7,49% và 8,94%. Như vậy, mức tăng trưởng 22,57% của năm nay cao hơn đáng kể so với cùng kỳ những năm gần đây.

Động lực chính tiếp tục đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, với mức tăng trưởng 22,57%. Trong đó, sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 23,54%; sản xuất trang phục tăng 20,9%. Riêng tháng 8, IIP của tỉnh tăng 28,85% so với cùng kỳ.

Mức tăng trưởng công nghiệp đang tạo thêm dư địa để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, 4 tháng cuối năm cần tiếp tục giữ nhịp tăng cao của ngành chế biến, chế tạo, thúc đẩy các dự án mới đi vào sản xuất, đồng thời tăng tốc đầu tư, dịch vụ và giải ngân vốn đầu tư công.