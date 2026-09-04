Chủ động đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Trong những ngày cận khai giảng, tại Thái Nguyên, nhờ chủ động khảo sát nhu cầu, kết nối với các đơn vị cung ứng từ sớm, sách giáo khoa phục vụ học sinh được bảo đảm.

Học sinh trường THCS Nha Trang, phường Phan Đình Phùngg.



Ngay sau khi kết thúc năm học 2025-2026, Trường THCS Nha Trang, phường Phan Đình Phùng, đã tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của học sinh từng khối lớp, đồng thời phối hợp với đơn vị cung ứng để phụ huynh đăng ký mua sách từ sớm. Khoảng 70% số học sinh của Trường đăng ký mua sách thông qua sự kết nối của Nhà trường. Số còn lại chủ yếu sử dụng sách của anh, chị từ năm học trước hoặc mượn sách tại thư viện.

Việc khảo sát sớm không chỉ giúp Nhà trường và đơn vị cung ứng nắm sát nhu cầu thực tế, chủ động số lượng sách cần thiết mà còn giúp phụ huynh giảm áp lực tìm mua sách vào những ngày sát khai giảng.

Cô giáo Phạm Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang, cho biết: Nhờ chủ động từ khi kết thúc năm học, đến nay, học sinh của Trường cơ bản đã có đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới.

Ghi nhận tại một số nhà sách ở khu vực trung tâm tỉnh những ngày cuối tháng 8 cho thấy hoạt động mua bán sách giáo khoa diễn ra khá ổn định, không xuất hiện tình trạng phụ huynh tập trung đông hoặc phải xếp hàng dài chờ mua.

Tại Nhà sách Tiền Phong, phần lớn khách hàng đến để tìm mua bổ sung một số đầu sách còn thiếu hoặc mua thêm sách bài tập, sách tham khảo cho con. Theo đại diện Nhà sách Tiền Phong, một lượng lớn sách giáo khoa đã được phụ huynh đăng ký thông qua các trường học và được đơn vị cung ứng đưa trực tiếp về trường.

Đến nay, Nhà sách Tiền Phong đã cung cấp hơn 4.000 bộ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, phường Phổ Yên, cho biết: Sách giáo khoa của con tôi đã đầy đủ. Tôi đến nhà sách chủ yếu để lựa chọn thêm sách bài tập, sách tham khảo nhằm bổ trợ việc học trong năm học mới.

Năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in và phát hành khoảng 225 triệu bản sách giáo khoa. Trước tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách tại một số địa phương, ngày 26-8, Nhà xuất bản tiếp tục phê duyệt kế hoạch in bổ sung 8 triệu bản, đồng thời điều tiết nguồn hàng đến các địa phương và tăng cường các kênh cung ứng. Nguồn sách bổ sung cũng được sử dụng làm dự phòng cho những khu vực có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và các tình huống phát sinh.

Thực tế tại Thái Nguyên cho thấy, khi nhu cầu được khảo sát sát thực tế và sách được đưa về trường từ sớm, áp lực mua sách vào những ngày cận khai giảng giảm đáng kể, đồng thời hạn chế tình trạng thiếu sách cục bộ. Đây cũng là kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy trong những năm học tới, nhất là trong bối cảnh quy mô trường, lớp và số lượng học sinh tại nhiều địa phương có thể tiếp tục biến động sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường học.

Việc chủ động dự báo chính xác số lượng học sinh và nhu cầu sử dụng sách ngay từ cuối năm học trước sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để mỗi học sinh có đủ sách khi bước vào lớp học, để ngày khai giảng thực sự bắt đầu bằng sự chủ động và yên tâm của cả nhà trường, phụ huynh và học sinh.