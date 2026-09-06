Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Seongnam có: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trải qua gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 22/12/1992), Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 là dấu mốc lịch sử, mở ra không gian hợp tác rộng lớn trên mọi lĩnh vực.

Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất của Việt Nam với tổng lũy kế đến tháng 6/2026 đạt 101 tỷ USD; đứng thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch với hơn 5 triệu lượt người trao đổi năm 2025; đứng thứ ba về hợp tác thương mại với kim ngạch song phương đạt khoảng 89 tỷ USD năm 2025. Hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển thực chất thông qua nhiều dự án, thỏa thuận hợp tác cụ thể được ký kết. Hợp tác khoa học, công nghệ được xác định là trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục được mở rộng. Giao lưu nhân dân được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hiện có gần 400.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc quan hệ hai nước.