Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh

Ngày 4-9, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên có buổi khảo sát địa điểm chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (1936 – 2026) tại xã La Bằng và xã Đại Phúc.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo công tác chuẩn bị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra thực tế khu vực tổ chức, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm, gồm: Sân khấu, khán đài, khu vực đại biểu, đón tiếp, dâng hương, triển lãm ảnh, hệ thống điện, âm thanh, thông tin liên lạc; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông, phòng cháy và công tác y tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị rà soát báo cáo khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời và thống nhất phương án phối hợp để Lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm.

Xã La Bằng là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử đặc biệt: Mùa thu năm 1936, tại xóm Lau Sau, Chi bộ La Bằng – cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập. 4 đảng viên đầu tiên gồm các đồng chí: Đường Văn Hon, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp và Đường Văn Ngân đã tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, mở đầu cho chặng đường phát triển của phong trào cách mạng trên quê hương Thái Nguyên.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng đối với phong trào cách mạng ở vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia khảo sát thực địa.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các thế hệ tiền bối cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng quê hương.