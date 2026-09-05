Chung sức mở rộng đường giao thông nông thôn

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công, kinh phí để mở rộng đường giao thông. Từ sự đồng thuận của nhân dân, nhiều tuyến đường được đầu tư khang trang, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển nông sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Nhờ sự chung sức của người dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được mở rộng, khang trang hơn.

Gần 1.000m2 đất của gia đình ông Vũ Văn Lực ở xóm Mây, xã Vạn Phú được tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường qua xóm. Phần lớn diện tích này trước đây được gia đình sử dụng trồng chè, gắn với sinh kế nhiều năm.

Ông Vũ Văn Lực cho biết: Con đường dân sinh trước đây khá hẹp, đi lại khó khăn. Khi các đồng chí lãnh đạo đến vận động bà con hiến đất để mở đường, gia đình tôi rất hưởng ứng. Tôi xác định hiến đất để mở đường, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế nên đã vận động mọi người trong gia đình cùng đồng thuận.

Tại xóm Mây, hơn 2.700m đường trục xóm đã được mở rộng và bê tông hóa. Tổng diện tích đất người dân hiến để làm đường là 11.200m2, gồm đất ở, đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp.

Cùng với hiến đất, người dân còn thống nhất đóng góp kinh phí hỗ trợ các hộ có tài sản trên đất. Ông Ngô Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ xóm Mây, thông tin: Bà con thống nhất đóng góp 1 triệu đồng/khẩu để hỗ trợ các hộ gia đình có tài sản trên đất. Sự đồng thuận này góp phần đẩy nhanh tiến độ mở rộng các tuyến đường.

Tại xã Vạn Phú, phong trào mở rộng đường xóm lên 6-7m2 đang được triển khai tích cực. Đến nay, tổng chiều dài các tuyến đường xóm rộng 6m trên địa bàn xã đạt trên 31,5km. Hơn 1.635 hộ dân đã hiến trên 70.000m2 đất cùng nhiều tài sản trên đất, tổng giá trị ước khoảng 15 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng những tuyến đường giao thông nông thôn còn nhỏ hẹp, từ 2,5 lên 6-7m, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2026, xã Vạn Phú dự kiến đầu tư từ 8 đến 10km đường giao thông nông thôn và đường nội đồng phục vụ sản xuất. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, người dân tiếp tục đóng góp ngày công, vật liệu và hiến đất để mở rộng đường. Đây là những khu vực có nhiều diện tích trồng chè, cây ăn quả và các loại cây trồng khác, nên việc hoàn thiện giao thông sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, kết nối các vùng sản xuất và giao thương hàng hóa.

Cùng với sự tham gia của nhân dân, các địa phương trong tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Tại xã Văn Lăng, địa hình đồi núi, sông, suối chia cắt khiến việc đầu tư còn nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương xác định xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Người dân đã hiến tổng cộng hơn 450.000m2 đất, đóng góp 58.140 ngày công, làm mới và sửa chữa 19.272m đường giao thông nông thôn.

Sự vào cuộc của chính quyền cùng tinh thần đồng thuận, chung sức của người dân đang tạo thêm nguồn lực để các địa phương mở rộng, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Những tuyến đường được mở rộng từ sự đóng góp của nhân dân góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao đời sống người dân.