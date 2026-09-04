Công bố quyết định tiếp nhận, phân công 14 công chức dân vận

Sáng 4-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh về tiếp nhận và phân công công chức.

Đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị đã công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ về tiếp nhận, phân công 14 công chức làm công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

14 công chức nhận quyết định tiếp nhận, phân công nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy, kế thừa kinh nghiệm trong công tác, chủ động đổi mới, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, chi tiết. Qua đó nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, đưa công tác dân vận thực sự hướng về cơ sở và tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu giao nhiệm vụ cho các công chức nhận quyết định.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện công tác cho các đồng chí mới nhận nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.