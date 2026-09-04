Chiều 4-9, tại Trường Văn hóa Công an nhân dân I, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố Quyết định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Đại tá Hà Trọng Trung trao Quyết định và chúc mừng các công dân được tuyển chọn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên phục vụ giảng dạy tại Trường Văn hóa Công an nhân dân I, từ tháng 7/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển chọn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Sau các vòng kiểm tra tiêu chuẩn sức khỏe, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, Hội đồng tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân của Công an tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn được 26 công dân đảm bảo các yêu cầu đề ra. Trong đó, 18 công dân được tuyển chọn chính thức, 8 công dân được tạm tuyển trong thời gian 6 tháng.

Việc tuyển chọn công dân vào giảng dạy tại Trường Văn hóa Công an nhân dân I nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng quy định đề ra, thể hiện sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo viên giảng dạy các môn từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông ngay trước thềm năm học mới.