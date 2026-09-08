Công tác phối hợp phải liên tục, gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh

Ngày 8 -9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thi hành án dân sự tỉnh.

Hai quy chế là cơ sở để các bên chủ động, thường xuyên phối hợp công tác, nhất là về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký Quy chế phối hợp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh ký Quy chế phối hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh công tác phối hợp phải được thực hiện liên tục, xuyên suốt, gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh các động lực kinh tế cần có hệ thống tư pháp đủ mạnh, môi trường pháp lý minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và công tác thi hành án, nhất là thi hành án kinh tế, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục kế thừa những kết quả phối hợp đã đạt được; đồng thời thường xuyên cập nhật, hoàn thiện nội dung Quy chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, lượng hóa nhiệm vụ theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển của tỉnh.