Cửa chống cháy - Giải pháp bảo vệ an toàn công trình, đáp ứng tiêu chuẩn PCCC

Trong các công trình dân dụng, công nghiệp và công cộng, phòng ngừa cháy nổ là yêu cầu được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh hệ thống báo cháy, chữa cháy và lối thoát nạn, cửa chống cháy góp phần hạn chế cháy lan, hỗ trợ phân vùng và tạo thêm thời gian để người bên trong di chuyển đến khu vực an toàn khi xảy ra sự cố.

Cửa chống cháy - “Lá chắn” quan trọng trong an toàn công trình

Khi hỏa hoạn xảy ra, lửa, khói và khí nóng có thể lan nhanh qua hành lang, cầu thang hoặc những khu vực liên thông. Vì vậy, cửa chống cháy thường được bố trí tại khu vực thoát hiểm, nhà máy, nhà xưởng, khách sạn, trường học, văn phòng, tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại.

Theo thông tin công bố trên web Cửa Thép Kandex, các dòng cửa chống cháy có cấp chịu lửa EI60, EI90 và EI120. Trong đó, cửa EI60 được thiết kế với giới hạn chịu lửa 60 phút, EI90 là 90 phút và EI120 là 120 phút ở điều kiện thử nghiệm tương ứng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp cửa thép chống cháy EI30.

Tuy nhiên, hiệu quả của cửa chống cháy còn liên quan đến vật liệu, phụ kiện, lắp đặt và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. Do đó, sản phẩm cần được lựa chọn phù hợp với vị trí sử dụng và yêu cầu thiết kế PCCC của từng công trình.

Những tiêu chí doanh nghiệp cần quan tâm khi lựa chọn cửa chống cháy

Việc lựa chọn cửa chống cháy không nên chỉ dựa trên giá thành hoặc kiểu dáng. Các yếu tố về khả năng chịu lửa, cấu tạo, phụ kiện và hồ sơ kỹ thuật cần được xem xét đồng thời.

Thời gian chịu lửa và khả năng ngăn cháy của cửa

Các cấp EI30, EI60, EI90 và EI120 thể hiện những mức giới hạn chịu lửa khác nhau. Thông số E liên quan đến tính toàn vẹn của bộ cửa, trong khi I liên quan đến khả năng cách nhiệt trong điều kiện thử nghiệm.Tùy vị trí lắp đặt và yêu cầu của công trình, chủ đầu tư cần xác định cấp chịu lửa phù hợp. Việc lựa chọn đúng thông số ngay từ giai đoạn thiết kế giúp quá trình thi công và nghiệm thu thuận lợi hơn.

Cấu tạo, vật liệu và phụ kiện đồng bộ

Cửa chống cháy có kết cấu ba lớp, gồm lớp ngoài bằng thép tấm, lõi vật liệu hỗn hợp chống cháy và hệ thống phụ kiện đi kèm. Khung cửa có kích thước 50 x 110 mm, trong khi cánh cửa dày 50 mm và thép cánh có độ dày từ 1,2-1,4 mm tùy loại.

Bên cạnh đó, bộ cửa còn có các phụ kiện như gioăng cao su ngăn khói, bản lề, khóa và tay co thủy lực. Việc lựa chọn đồng bộ giúp cửa đóng kín, hạn chế khe hở và duy trì khả năng vận hành trong quá trình sử dụng.

Hồ sơ kỹ thuật và kiểm định

Đối với cửa chống cháy, nguồn gốc, thông số kỹ thuật và giấy tờ kiểm định là những thông tin cần được quan tâm. Cửa Thép Kandex cung cấp các sản phẩm cửa chống cháy kèm giấy kiểm định và công bố sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn EI.Khi đưa cửa vào công trình, chủ đầu tư và nhà thầu cần đối chiếu hồ sơ sản phẩm với thiết kế PCCC và yêu cầu kỹ thuật thực tế.

Đa dạng dòng cửa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế

Website hiện cung cấp nhiều sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau như cửa thép chống cháy, cửa chống cháy có ô kính, cửa kính chống cháy, cửa thoát hiểm chống cháy, cửa lùa chống cháy, vách kính chống cháy và cửa cuốn chống cháy.

Cửa thép chống cháy phù hợp với nhiều khu vực như chung cư, nhà xưởng, văn phòng và phòng kỹ thuật. Trong khi đó, cửa có ô kính và vách kính chống cháy có thể được sử dụng tại những vị trí cần kết hợp yêu cầu ngăn cháy với khả năng lấy sáng.

Cửa Thép Kandex hướng đến giải pháp cửa chống cháy đồng bộ

Cửa Thép Kandex hiện có hệ thống nhà máy với quy mô khoảng 10.000 m², cùng đội ngũ hơn 200 nhân sự. Doanh nghiệp tập trung sản xuất các dòng cửa thép chống cháy và nhiều sản phẩm cửa chuyên dụng khác.

Bên cạnh các dòng cửa chống cháy, doanh nghiệp cung cấp phụ kiện như khóa, bản lề, tay co thủy lực, thanh thoát hiểm và gioăng ngăn khói. Việc cung cấp đồng bộ cửa và phụ kiện giúp nhà thầu thuận tiện hơn trong lựa chọn cấu hình, lắp đặt và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

Đầu tư đúng ngay từ khâu lựa chọn cửa chống cháy

Nhìn chung, cửa chống cháy là một phần trong tổng thể giải pháp PCCC, bên cạnh hệ thống báo cháy, chữa cháy, kiểm soát khói và lối thoát nạn. Vì vậy, chủ đầu tư cần quan tâm đồng thời đến cấp chịu lửa, cấu tạo, hồ sơ kiểm định, chất lượng lắp đặt và công tác bảo dưỡng.

Với doanh nghiệp đang tìm kiếm sản phẩm có hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, chính sách bảo hành lên tới 24 tháng và báo giá cửa chống cháy phù hợp theo từng cấu hình (chỉ từ 1.400.000 đồng/m²), Cửa Thép Kandex cung cấp giải pháp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công trình.

Thông tin liên hệ:- Nhà Máy 1: Đường Tròn Tân Long, Phường Tân Long, Tỉnh Thái Nguyên- Nhà Máy 2: KM20+860 Đại Lộ Thăng Long, Cụm Công Nghiệp Kiều Phú, Hà Nội- Hotline: 0986 836 181 – 0983 783 513- Email: cuathepkandex@gmail.com- Website: https://kandex.vn/