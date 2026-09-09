Đảm bảo bữa ăn bán trú sau sáp nhập trường học

Sau sắp xếp, tổ chức bán trú là thách thức mới khi vận hành mô hình trường học mới. Nếu mầm non cần duy trì bữa ăn ngay ngày đầu, thì tiểu học cần thời gian thống nhất phương án với phụ huynh. Trước vướng mắc này, các trường đang chủ động, linh hoạt tìm giải pháp để hoạt động chăm sóc học sinh không bị gián đoạn.

Bữa ăn bán trú trong ngày đầu tiên sau khai giảng tại Trường Mầm non 1-5 (phường Tích Lương).

Gần 12 giờ ngày 7-9, khi các lớp học của Trường Mầm non 1-5, phường Tích Lương, đã yên tĩnh, Ban Giám hiệu Nhà trường vẫn họp để rà soát cụ thể khẩu phần ăn, thực đơn, định lượng, việc tiếp nhận thực phẩm và giám sát tại bếp...

Đây là những công việc quen thuộc, nhưng nay phải thống nhất quy trình đồng bộ cho quy mô mới sau sáp nhập. Từ cuối tháng 8, Ban Giám hiệu Nhà trường đã cùng đại diện phụ huynh, y tế khảo sát cơ sở cung cấp thực phẩm, họp bàn lựa chọn đơn vị phù hợp để chuẩn bị bán trú.

Cô giáo Nguyễn Thị Út Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1-5, cho biết Nhà trường đang linh hoạt ký hợp đồng ngắn hạn, thỏa thuận kỹ các điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm để đảm bảo chế độ chăm sóc cho các nhóm trẻ theo độ tuổi. Đồng thời, Nhà trường mong cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp giám sát, hướng dẫn để việc ký hợp đồng cung cấp cho cả năm học thuận lợi hơn.

Nếu ở bậc mầm non, yêu cầu chăm sóc trẻ khiến bữa ăn phải được tổ chức ngay từ ngày đầu đến lớp, thì với bậc tiểu học, câu chuyện có phần khác. Sau sắp xếp, Trường Tiểu học Đồng Hỷ 2 có 33 lớp, hoạt động tại các phân hiệu, điểm trường.

Tuy nhiên, khác với mầm non, việc sử dụng dịch vụ bán trú ở tiểu học được thực hiện trên cơ sở nhu cầu, tự nguyện và sự thống nhất với cha mẹ học sinh. Do đó, Nhà trường cần thực hiện các bước lấy ý kiến, thống nhất phương án trước khi triển khai.

Theo cô giáo Hoàng Như Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Hỷ 2, Nhà trường đang nghiên cứu hồ sơ năng lực của các đơn vị có nhu cầu cung cấp suất ăn; sau đó sẽ tổ chức họp cha mẹ học sinh, lấy ý kiến đăng ký và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Từ tháng 8, Nhà trường đã nhiều lần thông tin tới cha mẹ học sinh để phụ huynh nắm được tình hình, chia sẻ trong giai đoạn này. Nhà trường cũng đang cố gắng hoàn thiện các bước để có thể tổ chức bán trú trong thời gian sớm nhất.

Việc chưa thể tổ chức bán trú ngay trong những ngày đầu ở một số trường tiểu học không chỉ vì thiếu bếp ăn hay nhà cung cấp. Sau khi sáp nhập, nhà trường cần thêm thời gian để thống nhất các quy định, phương án hoạt động mới cho phù hợp với yêu cầu thực tế và nguyện vọng của phụ huynh.

Ngày 7-9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Theo đó, đối với dịch vụ bán trú, quy định xác định mức thu tối đa, trong đó tiền mua thực phẩm là 30.000 đồng/học sinh/ngày; dịch vụ quản lý, chăm sóc trẻ, học sinh buổi trưa ở mầm non và tiểu học tối đa 7.000 đồng/học sinh/ngày.

Đây không phải mức thu áp dụng mặc nhiên: các cơ sở giáo dục phải căn cứ điều kiện thực tế và chỉ được tổ chức thu sau khi có sự thống nhất bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Việc sử dụng dịch vụ phải trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc. Những quy định mới tạo thêm căn cứ để các trường xây dựng phương án cụ thể và tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức bán trú trong năm học mới.

Ghi nhận bước đầu trong những ngày học đầu tiên của năm học mới cho thấy, sau sắp xếp, một trường mới không chỉ cần thống nhất về tổ chức bộ máy, mà những việc diễn ra hằng ngày như một suất ăn, một thực đơn, một mức dịch vụ hay cách quản lý giữa các điểm trường cũng phải được thiết lập lại.