Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, hiệu quả của Đảng ủy HĐND tỉnh

Sáng 4-9, Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 2 xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động của Đảng bộ HĐND tỉnh sau khi được thành lập. Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh lần thứ 2.

Tại Hội nghị, đại biểu tiếp tục cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc (tạm thời) của Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Quyết định về việc phân công nhiệm vụ (tạm thời) các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh; dự thảo Quyết định của Đảng ủy HĐND tỉnh (theo mô hình mới) về việc tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (từ Đảng ủy HĐND tỉnh theo mô hình cũ); dự thảo Quyết định thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung trong dự thảo các quy chế, quyết định; bổ sung ý kiến đối với cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh; xem xét Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc “6 rõ” trong thực thi nhiệm vụ và yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của bộ phận tham mưu đối với các nội dung liên quan đến tổ chức vận hành của Đảng bộ HĐND tỉnh.

Nhấn mạnh việc ban hành kịp thời các quy chế, quy định, quyết định là điều kiện quan trọng để Đảng bộ HĐND tỉnh hoạt động đảm bảo chặt chẽ, liên tục, không gián đoạn, đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện các nội dung liên quan để sớm ban hành, tạo cơ sở vận hành thống nhất, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ.