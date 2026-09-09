Để ước mơ không dừng lại ở bản làng

Ngày đưa con đến trường, những người làm cha, làm mẹ thường có không ít tâm tư. Với những gia đình còn nhọc nhằn, tâm tư ấy càng rõ nét khi lần đầu để con ở lại một nơi xa nhà. Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) nội trú Ngân Sơn bước vào năm học mới từ những khoảnh khắc như thế.

Lãnh đạo UBND xã Ngân Sơn trao quà tặng học sinh vượt khó học tốt tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 Trường PTDT nội trú Ngân Sơn.

Ngày đầu ở lại trường

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, cho con đến trường nội trú cha mẹ bớt đi khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt hằng ngày, những đứa trẻ có thêm điều kiện để đến lớp đều đặn.

Nhưng ngày đầu đưa con đến trường, nhất là với học sinh lớp 6, phụ huynh vẫn băn khoăn: con có quen không, có tự chăm sóc được mình không, những ngày xa nhà sẽ bắt đầu như thế nào?

Sáng ngày đầu tiên của năm học mới, Trường PTDT nội trú Ngân Sơn rộn ràng tiếng nói, cười. Sau ba tháng hè, những căn phòng nội trú lại có người ra vào, hành lang thêm bước chân mới. Các thầy cô tất bật với chăn màn, đồ dùng, phòng ở, lớp học; phụ huynh đưa con đến nhập học, tranh thủ dặn dò trước khi trở về.

Trong căn phòng dành cho 8 học sinh, Bảo Trân, học sinh lớp 6B đang sắp xếp đồ dùng cá nhân. Chăn màn nhà trường cấp đã được chuẩn bị đầy đủ, vẫn còn mới trong túi. Em cẩn thận xếp từng thứ vào ngăn tủ nhỏ, làm quen với chỗ ngủ, chỗ để đồ của mình.

Bố mẹ đi làm xa, Trân ở với ông bà, gia đình thuộc hộ nghèo. Những năm qua, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, em vẫn giữ thành tích học tập tốt, nhiều năm liền đạt học sinh Xuất sắc. Năm học 2025-2026, Trân còn đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia trong Cuộc thi Kỹ năng sống.

Trường PTDT nội trú Ngân Sơn như ngôi nhà thứ hai của học sinh.

Bảo Trân chia sẻ: Hôm qua khi sắp đồ cho em, ông dặn đi học phải ngoan, nghe lời thầy cô, cố gắng học để không phụ lòng ông, bà. Em sẽ cố gắng học thật tốt.

Ở một phòng khác, chị Lý Thị Ấu, ở thôn Tân Ý, xã Ngân Sơn giúp con gái sắp xếp đồ đạc. Đưa con đến nhập học lớp 6, chị vẫn còn nhiều điều phải dặn. Con gái bắt đầu những ngày ở trường, còn chị trở về với công việc ở nhà.

Chị Lý Thị Ấu cho biết, gia đình vất vả, cho con đi học cũng là việc phải tính toán. Vì vậy, khi biết con được học, ăn ở tại trường, chị yên tâm hơn. Tận mắt thấy phòng ở, đồ dùng sinh hoạt của con được chuẩn bị đầy đủ, chị càng nhẹ lòng.

Chị Ấu xúc động: Đưa con đến trường, thấy nhà trường chuẩn bị đầy đủ, thầy cô hướng dẫn tận tình, tôi rất mừng. Con được ăn ở, học tập tại trường gia đình cũng đỡ lo.

Ngoài những căn phòng nội trú, thầy cô vẫn tất bật với ngày đầu năm học. Chăn màn, đồ dùng được phát đến từng học sinh. Giáo viên hướng dẫn các em sắp xếp phòng ở, giữ gìn vệ sinh, tự chăm sóc những việc cá nhân. Với học sinh lớp 6, điều ấy có thể còn mới nhưng với học sinh lớp trên đó đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc.

Năm học 2026-2027, Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn có 280 học sinh với 8 lớp; hơn 70% học sinh thuộc hộ nghèo. Với nhiều gia đình, để con học tập ở trường nội trú, những khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt hằng ngày được giảm bớt. Các em cũng được nhà trường chăm lo từ chỗ ở, đồ dùng đến những bữa ăn trong ngày.

Bếp đỏ lửa, trò yên lòng

Đến giờ ăn, từ phía khu bếp, mùi thức ăn lan ra khoảng sân. Sau cánh cửa bếp, các cô cấp dưỡng đã chuẩn bị xong những phần việc của buổi trưa. Người chia thức ăn, người sắp bát đũa, người kiểm tra lại từng khay cơm trước khi học sinh vào ăn.

Chị Trần Thị Uyên, nhân viên nấu bếp của Trường PTDT nội trú Ngân Sơn, cho biết thực đơn được xây dựng theo từng tuần, các món ăn có sự thay đổi để học sinh ăn ngon miệng. Thực phẩm khi nhập về được cân, kiểm tra trước khi chế biến. Nếu phát hiện không bảo đảm, nhà trường sẽ trao đổi với đơn vị cung cấp.

Ngoài khu bếp, học sinh bắt đầu xếp hàng. Những em lớp 6 còn đôi chút bỡ ngỡ, nhìn bạn rồi làm theo. Rửa tay, lấy cơm, tìm chỗ ngồi. Chỉ một lúc sau, nhà ăn đã râm ran tiếng trò chuyện.

Bữa ăn đầu tiên của những học sinh lớp 6 tại trường.

Em Chu Hồng Vượng, học sinh lớp 6A, mới vào trường đã nhanh chóng bắt nhịp với những việc tưởng như rất quen thuộc ở nhà. Xới thêm bát cơm mới, Vượng hồn nhiên chia sẻ: Cơm hôm nay rất ngon. Đi học em vui lắm.

Với những học sinh lớp trên, nếp sinh hoạt ấy đã thành quen. Ăn xong, các em tự dọn chỗ ngồi, lau bàn. Đến lượt lớp trực tuần, học sinh cùng nhau rửa bát, vệ sinh nhà ăn. Em Nông Khánh Thi, học sinh lớp 7A, cho biết: Chúng em ăn ở trường sẽ tự cất, dọn bàn, khi lớp đến phiên trực tuần sẽ rửa bát. Em thấy cơm ở trường giống cơm nhà, rất quen thuộc.

Từ những việc trong phòng ở đến bữa ăn, học sinh nội trú dần quen tự chăm sóc bản thân, cùng bạn bè thực hiện những phần việc chung. Với các em lớp 6, đó cũng là bước đầu tiên của những ngày xa gia đình.

Để một bữa cơm đến bàn ăn của học sinh là cả quá trình chuẩn bị cẩn thận của nhiều người. Thầy Hoàng Văn Tư, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú Ngân Sơn, cho biết Nhà trường thường xuyên kiểm tra, rà soát các điều kiện phục vụ bếp ăn; hệ thống đường dẫn khí được bảo dưỡng, các đơn vị cung cấp thực phẩm được lựa chọn theo quy định.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, học sinh của trường có thêm bữa phụ trước khi đi ngủ. Mỗi bữa phụ được thực hiện với mức 12.000 đồng; phần kinh phí còn lại được sử dụng cho một số nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của học sinh như kem đánh răng, dầu gội, bột giặt...

Theo quy định, học sinh được hưởng học bổng chính sách 2.024.000 đồng/tháng; được cấp 15kg gạo/tháng theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; được hỗ trợ tiền ăn 468.000 đồng/học sinh theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, các em còn được trang cấp những vật dụng thiết yếu như chăn, màn, chiếu, gối, ô che nắng, mưa, quần áo đồng phục mùa hè, mùa đông, ba lô, bút, vở, thước kẻ...

Rồi những ngày xa nhà cũng sẽ thành quen. Những đứa trẻ hôm nay còn bỡ ngỡ trước cánh cửa nội trú sẽ lớn lên từ Trường PTDT nội trú Ngân Sơn, mang theo ước mơ của riêng mình. Và phía sau ước mơ ấy là niềm tin của gia đình, cùng những chính sách đang chắp thêm cơ hội để ước mơ không dừng lại ở bản làng.