Điện về Khuổi Tạo

Đầu năm 2026, điện lưới quốc gia được kéo về Khuổi Tạo, thôn 5, xã Yên Phong (Thái Nguyên). Sau nhiều năm mong đợi, 26 hộ dân nơi đây đã có nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Cùng với tuyến đường vào khu dân cư được đầu tư, cuộc sống tại khu vực từng khó khăn nhất của thôn 5 đang từng bước đổi thay.

Có điện lưới ổn định, ông Dương Văn Vằn (Khuổi Tạo, thôn 5, xã Yên Phong) đầu tư máy xay xát phục vụ gia đình và các hộ dân trong khu.

Trước đây, mỗi lần cần xay xát, gia đình ông Dương Văn Vằn và bà con trong khu phải chở thóc khoảng 4-5km đến bản bên cạnh. Đường đi nhiều đoạn đất đá, mùa mưa trơn trượt, lầy lội, việc vận chuyển nông sản càng thêm khó khăn.

Có điện lưới ổn định, ông Vằn mạnh dạn mua máy xay xát gạo, vừa phục vụ gia đình, vừa xay xát cho các hộ dân trong khu. Từ đó, bà con không còn phải vượt quãng đường xa để đưa thóc đi xay xát, nhất là vào những ngày mưa.

Điện về cũng giúp sinh hoạt của gia đình ông Vằn thuận tiện hơn. Tủ lạnh, quạt điện và một số thiết bị thiết yếu được mua sắm thêm. Trẻ nhỏ có ánh điện để học bài, không còn phải dùng đèn dầu hay trông chờ vào ánh sáng chập chờn từ bình ắc-quy cũ.

Trước đây, các hộ dân Khuổi Tạo phải tự tìm nhiều cách để có điện thắp sáng. Một số hộ sử dụng máy phát điện mini chạy bằng sức nước. Nguồn điện khi mạnh, khi yếu, chủ yếu chỉ đủ thắp sáng. Những lúc không đủ nước để vận hành máy, người dân phải dùng đèn tích điện hoặc đèn năng lượng mặt trời.

Bà Lường Thị Mới, người dân Khuổi Tạo, cho biết: Từ khi có điện lưới, gia đình tôi đã mua thêm quạt điện. Buổi tối, nhà cửa sáng sủa hơn, việc sinh hoạt, nghỉ ngơi thuận tiện hơn trước.

Trước sáp nhập, Khuổi Tạo có 26 hộ dân, là khu vực còn nhiều khó khăn của thôn 5. Nhiều năm chưa có điện lưới, đường giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Đầu năm 2026, điện lưới được kéo về, đồng thời tuyến đường vào khu dân cư dài hơn 3km, tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng được triển khai xây dựng. Có điện, nhiều gia đình mua sắm thêm tủ lạnh, quạt điện, ti vi, máy bơm nước và các thiết bị phục vụ sinh hoạt. Một số hộ đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tuyến đường vào Khuổi Tạo giúp việc đi lại, vận chuyển cây giống, phân bón và nông sản thuận lợi hơn, nhất là vào mùa mưa. Hạ tầng được cải thiện tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống.

Thôn 5 hiện có 155 hộ với 792 nhân khẩu. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó trồng rừng là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ. Hiện thôn còn 16 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo; năm 2026, thôn phấn đấu giảm xuống còn 9 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Theo ông Chu Văn Triều, Chủ tịch UBND xã Yên Phong, Khuổi Tạo thuộc thôn 5 là một trong những khu vực còn nhiều khó khăn của xã, địa hình cách trở, dân cư phân tán. Việc đầu tư điện và đường giao thông góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tổ chức sản xuất, khai thác tốt hơn lợi thế đất rừng và nông nghiệp.

Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát những khu vực còn khó khăn, ưu tiên các công trình thiết yếu, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân.

Điện lưới và đường giao thông được đầu tư đã từng bước tháo gỡ những khó khăn kéo dài ở Khuổi Tạo, tạo thêm điều kiện để người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Từ những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt đến việc đưa máy móc vào sản xuất, vận chuyển nông sản, hạ tầng mới đang mở ra những cơ hội thiết thực để các hộ dân vươn lên, từng bước cải thiện thu nhập và giảm nghèo.