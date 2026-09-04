Đồng chí Bùi Văn Lương dự sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố Quyết Thắng

Ngày 4-9, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 tại Chi bộ tổ dân phố Quyết Thắng, phường Phúc Thuận. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Hiện nay, Chi bộ tổ dân phố Quyết Thắng có 40 đảng viên, trong đó có 35 đảng viên sinh hoạt thường xuyên, 5 đảng viên được miễn sinh hoạt. Sau khi thực hiện sáp nhập, Chi bộ đã nhanh chóng ổn định hoạt động, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9.

Với phương châm “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện hiệu quả. Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chung, đặc biệt là việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và dân vận được quan tâm thực hiện.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã quán triệt đến các đảng viên một số chủ trương, chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; các thông tin thời sự trong nước và quốc tế; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.

Các đảng viên phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến ổn định tái định cư, việc làm, đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; vấn đề xuống cấp của một số tuyến đường giao thông qua tổ dân phố; vấn đề kết nạp Đảng; chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ sau sắp xếp...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và đổi mới trong sinh hoạt của Chi bộ TDP Quyết Thắng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sinh hoạt.

Đồng chí cũng ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác sắp xếp tổ dân phố. Đồng thời, đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của đảng viên, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những ý kiến thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài các vụ việc, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Chi bộ tổ dân phố Quyết Thắng.

Đối với các thế mạnh hiện có, đồng chí yêu cầu địa phương quan tâm chuyển dịch sản xuất nông nghiệp phù hợp; thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại, tạo việc làm cho nhân dân.

Các ý kiến liên quan đến các chế độ chính sách, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu phường Phúc Thuận rà soát, báo cáo các sở, ngành đề xuất tỉnh xem xét giải quyết.