Sáng 4-9, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã dự sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Đán, xã Phong Quang.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình dự sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Đán, xã Phong Quang

Chi bộ Nà Đán hiện có 48 đảng viên, trong đó 41 đồng chí tham gia sinh hoạt thường kỳ; cấp ủy gồm 3 đồng chí. Chi bộ đã kịp thời ban hành nghị quyết, quy chế, kế hoạch và chương trình công tác nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2026, bảo đảm hoạt động thống nhất, nền nếp sau sáp nhập thôn.

Thời gian qua, Chi bộ tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy ước của thôn; tích cực tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã được thông tin một số vấn đề thời sự trong nước, quốc tế; nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng trong thời gian tới.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đảng viên đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động của thôn sau sáp nhập. Các ý kiến, kiến nghị được Chi bộ trao đổi, làm rõ và tiếp thu, làm cơ sở tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, phê bình và tự phê bình của các đảng viên; ghi nhận những kết quả Chi bộ đạt được sau sắp xếp; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ thôn, bản vùng cao.

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh: Thôn Nà Đán nói riêng, xã Phong Quang nói chung cần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đề nghị tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình dự sinh hoạt chi bộ thôn Nà Đán, xã Phong Quang

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đăng Bình đã trao quà cho Quỹ Khuyến học thôn Nà Đán, góp phần động viên, khích lệ học sinh, sinh viên trong thôn nỗ lực vươn lên trong học tập.