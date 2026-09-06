Đưa 'Sổ tay đảng viên điện tử' vào sinh hoạt chi bộ

Ứng dụng iCPV-Book, “Sổ tay đảng viên điện tử” đang được Đảng bộ xã Côn Minh triển khai tại các chi bộ, góp phần đổi mới phương thức cung cấp tài liệu, phổ biến nghị quyết và tổ chức sinh hoạt Đảng. Việc cập nhật thông tin, văn bản trước mỗi kỳ sinh hoạt giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận, đồng thời thuận tiện theo dõi nhiệm vụ được phân công và các nghị quyết của chi bộ.

Buổi sinh hoạt Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Côn Minh.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt hằng tháng, các đảng viên Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Côn Minh đều truy cập ứng dụng iCPV-Book, “Sổ tay đảng viên điện tử” để nghiên cứu nội dung và các văn bản chỉ đạo được cập nhật. Việc tiếp cận tài liệu trước giúp đảng viên có thời gian nắm bắt những vấn đề trọng tâm, chuẩn bị ý kiến và chủ động tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt. Qua ứng dụng, các đảng viên cũng có thể theo dõi lại nội dung sau kỳ sinh hoạt, nhất là các nghị quyết của chi bộ được đăng tải trên hệ thống.

Đồng chí Hà Văn Phòng, đảng viên Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Côn Minh cho biết: “Tôi truy cập ứng dụng để đọc tài liệu, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo được cập nhật. Từ nội dung được cung cấp, bản thân sẽ chuẩn bị ý kiến liên quan đến nhiệm vụ của mình để tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ”.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Côn Minh chia sẻ: Ứng dụng iCPV-Book, “Sổ tay đảng viên điện tử” giúp tôi tiếp tục theo dõi nghị quyết sau mỗi kỳ sinh hoạt. Qua nội dung được đăng tải, tôi nắm lại những nhiệm vụ chi bộ đã thống nhất và phần việc được giao để triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, khi xuống cơ sở, tôi có thể tra cứu thông tin trên ứng dụng để giải đáp kịp thời những vấn đề liên quan cho hội viên Hội Nông dân xã.

Từ hiệu quả bước đầu trong việc hỗ trợ đảng viên nghiên cứu tài liệu, theo dõi nghị quyết và phục vụ sinh hoạt chi bộ, Ban Xây dựng Đảng xã đã tham mưu triển khai, hướng dẫn các chi bộ sử dụng ứng dụng, tập trung khai thác hiệu quả trong cung cấp tài liệu, phổ biến nghị quyết và trao đổi thông tin với đảng viên. Đến nay, ứng dụng đã được triển khai tại 29 chi bộ, với trên 720 đảng viên sử dụng. Qua đó, các văn bản, tài liệu và nghị quyết được cập nhật, chuyển tải kịp thời, đồng bộ, giúp đảng viên thuận tiện nghiên cứu và phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Khi được tiếp cận trước nội dung sinh hoạt, đảng viên có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến và tham gia thảo luận chủ động hơn. Việc trao đổi, tương tác trong sinh hoạt chi bộ được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và xây dựng nghị quyết.

Việc khai thác các tiện ích của iCPV-Book, “Sổ tay đảng viên điện tử” góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Qua đó, Đảng bộ xã Côn Minh từng bước tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.