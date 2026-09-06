Theo kết quả nghiên cứu được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất GFZ Helmholtz công bố mới đây, Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngày càng nghiêm trọng do nhiệt độ gia tăng và trữ lượng nước ngầm suy giảm.

Đức đối mặt tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng



Nghiên cứu cho thấy tổng nguồn nước của Đức đã liên tục suy giảm kể từ năm 2015. Trong những năm gần đây, nhiều khu vực trên khắp châu Âu cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước.

Dựa trên dữ liệu vệ tinh được theo dõi với sự phối hợp của NASA và Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR), các nhà khoa học đã tính toán những thay đổi về nguồn nước mặt và nước ngầm. Kết quả cho thấy, tính đến tháng 6 năm nay, Đức thiếu khoảng 25 tỷ tấn nước so với mức trung bình trong dài hạn.

Theo nhóm nghiên cứu thủy văn thuộc GFZ, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm nguồn nước dài hạn tại Đức là trữ lượng nước ngầm giảm. Mặc dù lượng mưa trong dài hạn không cho thấy xu hướng giảm rõ rệt, nhiệt độ cao đã làm gia tăng lượng nước bốc hơi tiềm năng. Điều này khiến nhiều hơi ẩm hơn thoát từ mặt đất vào khí quyển, qua đó làm tình trạng thiếu nước trở nên nghiêm trọng hơn.

Nghiên cứu mới chỉ phân tích dữ liệu vệ tinh đến tháng 6 và chưa phản ánh tác động của đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay đối với nguồn nước. Điều này cho thấy mức độ thiếu hụt nước thực tế tại Đức có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Trong mùa hè năm nay, các đợt nắng nóng đã quét qua nhiều khu vực của châu Âu. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc nhiệt độ của nước này.