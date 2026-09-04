Gần dân, nâng cao chất lượng phục vụ

Mô hình “Chính quyền thân thiện, Nhân dân phát huy quyền làm chủ” đang được Thái Nguyên triển khai ngày càng thực chất. Đây là một trong những giải pháp góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, gần dân, đồng thời nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công.

Từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”

Tại phường Phan Đình Phùng, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người cao tuổi ngay tại nhà là một trong những cách làm thể hiện rõ tinh thần “chính quyền phục vụ”. Thay vì để người dân gặp khó khăn trong đi lại, cán bộ cơ sở chủ động hỗ trợ, hướng dẫn và giải quyết công việc theo hướng thuận tiện nhất.

Theo ông Nguyễn Việt Bằng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng, là phường trung tâm nên mỗi ngày địa phương tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ cần giải quyết. Vì vậy, phường luôn xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo.

Việc triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, Nhân dân phát huy quyền làm chủ” được địa phương cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tưởng nhỏ nhưng góp phần thay đổi phương thức tiếp cận giữa chính quyền và người dân, từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện tại xã Nam Cường, một xã vùng cao ở khu vực phía Bắc tỉnh. Ông Liêu Văn Thị, thôn Nà Cọn, xã Nam Cường, cho biết bản thân ông cũng như nhiều người dân đều được cán bộ địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi đến xã thực hiện thủ tục hành chính. “Hiện nay, các thao tác đều thực hiện trên hệ thống, nếu không có sự hướng dẫn của cán bộ thì người dân rất khó thao tác”, ông Liêu Văn Thị chia sẻ.

Theo ông Lường Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cường, cán bộ, công chức thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải quyết hoặc hướng dẫn kịp thời, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

Những cách làm trên cụ thể hóa phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” mà Thái Nguyên đang hướng tới.

Thời gian qua, cụ thể hóa Quyết định số 23 ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Thái Nguyên xác định xây dựng chính quyền thân thiện gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Ngày 17/3/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, Nhân dân phát huy quyền làm chủ” năm 2026 tại các xã, phường. Mô hình được triển khai tại 100% xã, phường trong toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, xây dựng “Chính quyền thân thiện” không chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính mà còn gắn với nhiều nội dung trực tiếp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện phong cách làm việc gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng được đặt ra rõ ràng.

Đo bằng sự hài lòng của người dân

Hiệu quả của quá trình đổi mới phương thức phục vụ được phản ánh qua kết quả cải cách hành chính của tỉnh. Theo công bố của Bộ Nội vụ, năm 2025, Thái Nguyên đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về cả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Trong đó, SIPAS của tỉnh đạt 84,64%, cao hơn mức trung bình cả nước 1,55 điểm phần trăm; mức độ hài lòng đối với cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 84,76%. PAR Index đạt 92,54%, cao hơn mức trung bình toàn quốc 2,58 điểm phần trăm.

Kiosk AI dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành phục vụ Nhân dân.

Những kết quả này là cơ sở để Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành. Tuy nhiên, để “Chính quyền thân thiện, Nhân dân phát huy quyền làm chủ” thực sự đi vào chiều sâu, yếu tố quyết định vẫn là sự chuyển biến trong từng cán bộ, công chức và từng cơ quan, đơn vị.

Thân thiện không chỉ thể hiện ở thái độ giao tiếp mà phải được đo bằng hiệu quả giải quyết công việc. Phát huy quyền làm chủ cũng không chỉ dừng ở việc lấy ý kiến, mà phải tạo cơ chế để người dân được tham gia, giám sát và được giải trình.

Khi chính quyền thực sự gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và giải quyết công việc vì những lợi ích chính đáng của người dân, đó sẽ là yếu tố quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, phục vụ; đồng thời tạo thêm động lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.