Gang thép Thái Nguyên trao nhiều phần quà hỗ trợ Trường Mầm non Nà Phặc

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho Trường Mầm non Nà Phặc, xã Nà Phặc, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên trao quà cho Trường Mầm non Nà Phặc nhân dịp khai giảng năm học mới.

Các phần quà Công ty trao tặng gồm: 435 bộ đồng phục học sinh; 1 tủ lạnh; 1 máy lọc nước; 10 bộ sách giúp trẻ làm quen với tiếng Anh; 10 giá sách; 440 khay inox phục vụ trẻ ăn bán trú cùng nhiều đồ dùng, đồ chơi dành cho trẻ.

Đáng chú ý, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên còn hỗ trợ 93 triệu đồng để khoan giếng tại 2 điểm trường còn khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, ăn bán trú và các hoạt động chăm sóc trẻ tại trường.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Nà Phặc có 27 nhóm, lớp với 445 trẻ; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 57 người. Những năm qua, Nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Sự hỗ trợ của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên không chỉ bổ sung những trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động của Nhà trường, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, nhất là đối với trẻ em ở những địa bàn còn khó khăn.

Những phần quà ý nghĩa được trao đúng dịp năm học mới là nguồn động viên thiết thực đối với cô và trò Trường Mầm non Nà Phặc, góp phần tạo thêm điều kiện để Nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ.