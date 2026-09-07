Giá vàng trong nước sáng 7/9 'hạ nhiệt' theo đà giảm của thế giới

Tại hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 600.000 đồng/lượng với giá giao dịch là 144,4 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá vàng cũng giảm 600.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào và bán ra là 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng thế giới trượt dốc

Giá vàng thế giới đang theo đà giảm sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến và căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất ngay từ tuần tới.

Vào lúc 21 giờ 14 phút tối 6/9 giờ New York (tức 8 giờ 14 phút giờ Việt Nam sáng 7/9), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.395,10 USD/ounce, giảm 0,77 %. Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ từ 4.395,00 đến 4.436,20 USD/ounce.

Số liệu công bố ngày 4/9 cho thấy, tăng trưởng việc làm của Mỹ tăng vọt trong tháng 8 với tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định, củng cố lập luận ủng hộ việc nâng lãi suất tại cuộc họp của Fed vào ngày 15-16/9.

Diễn biến giá vàng gần đây chủ yếu chịu tác động từ thay đổi trong kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao có xu hướng gây áp lực lên loại tài sản không sinh lời này.

Vào lúc 21 giờ 14 phút tối 6/9 giờ New York (tức 8 giờ 14 phút giờ Việt Nam sáng 7/9), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.395,10 USD/ounce, giảm 0,77%.

Bên cạnh đó, căng thẳng gia tăng tại Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khi nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với dòng chảy năng lượng từ khu vực này ngày càng lớn.

Iran cho biết đã nhằm mục tiêu vào ba tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cùng một số tàu có liên hệ với Mỹ, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ cuối tuần qua.

Lịch trình tin tức kinh tế tuần này sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ cũng như các cuộc khảo sát quan trọng về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cùng với thông báo lãi suất từ các ngân hàng trung ương. Sẽ không có nhiều sự kiện tin tức kinh tế đáng chú ý cho đến sáng 10/9, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện đã dự báo về một đợt tăng lãi suất trong bối cảnh giá năng lượng cao tiếp tục tác động đến giá tiêu dùng tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Cũng trong sáng 10/9, Mỹ sẽ công bố dữ liệu về Chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán nhà hiện có của tháng 8.