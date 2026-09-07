Giá vàng trong nước sáng 7/9 'hạ nhiệt' theo đà giảm của thế giới

Sáng 7/9, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần qua, hạ nhiệt theo đà giảm của giá vàng thế giới.
Mở phiên sáng 7/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này giảm 600.000 đồng/lượng.
Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8,7 triệu đồng/lượng.
Tại hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 600.000 đồng/lượng với giá giao dịch là 144,4 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đối với thị trường vàng nhẫn, giá vàng cũng giảm 600.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào và bán ra là 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng/lượng…
Giá vàng thế giới trượt dốc
Giá vàng thế giới đang theo đà giảm sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến và căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất ngay từ tuần tới.
Vào lúc 21 giờ 14 phút tối 6/9 giờ New York (tức 8 giờ 14 phút giờ Việt Nam sáng 7/9), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.395,10 USD/ounce, giảm 0,77 %. Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ từ 4.395,00 đến 4.436,20 USD/ounce.
Số liệu công bố ngày 4/9 cho thấy, tăng trưởng việc làm của Mỹ tăng vọt trong tháng 8 với tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định, củng cố lập luận ủng hộ việc nâng lãi suất tại cuộc họp của Fed vào ngày 15-16/9.
Diễn biến giá vàng gần đây chủ yếu chịu tác động từ thay đổi trong kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao có xu hướng gây áp lực lên loại tài sản không sinh lời này.
Bên cạnh đó, căng thẳng gia tăng tại Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khi nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với dòng chảy năng lượng từ khu vực này ngày càng lớn.
Iran cho biết đã nhằm mục tiêu vào ba tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cùng một số tàu có liên hệ với Mỹ, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ cuối tuần qua.
Lịch trình tin tức kinh tế tuần này sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ cũng như các cuộc khảo sát quan trọng về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cùng với thông báo lãi suất từ các ngân hàng trung ương. Sẽ không có nhiều sự kiện tin tức kinh tế đáng chú ý cho đến sáng 10/9, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ.
Thị trường hiện đã dự báo về một đợt tăng lãi suất trong bối cảnh giá năng lượng cao tiếp tục tác động đến giá tiêu dùng tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Cũng trong sáng 10/9, Mỹ sẽ công bố dữ liệu về Chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán nhà hiện có của tháng 8.
Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, cho biết việc thị trường nghỉ giao dịch vào ngày 7/9 Lễ Lao Ðộng cùng với lịch trình tin tức thưa thớt trước ngày 11/9 sẽ mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội đánh giá sức mạnh nội tại của giá vàng. Chuyên gia Alex Kuptsikevich tại FxPro dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này.
Trong khi đó, CPM dự báo thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh trước thềm quyết định lãi suất của Fed ngày 16/9 và cuộc họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh. Dù vậy, CPM vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với giá vàng trong trung hạn.
Thực tế là trong những năm gần đây các ngân hàng Trung ương ngày càng coi vàng như một tài sản tiền tệ chiến lược, song hành và trong một số trường hợp là thay thế cho các khoản dự trữ bằng USD truyền thống.
Theo Khảo sát về Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 do Hội đồng Vàng Thế giới thực hiện, các ngân hàng trung ương đã mua trung bình khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong suốt bốn năm qua.
Con số này cao gấp đôi tốc độ mua trung bình của thập kỷ trước đó. Một tỷ lệ kỷ lục là 45% số ngân hàng tham gia khảo sát cho biết họ dự định tăng lượng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, trong khi 89% tin rằng tổng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ gia tăng.
Tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 7/9 được chiều chỉnh tăng so với phiên 4/9. Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank và BIDV đồng loạt giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, tỷ giá trung tâm sáng 7/9 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.611 VND/USD, tăng 6 đồng so với ngày 4/9. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hiện là 26.892 VND/USD, tăng 7 đồng, trong khi tỷ giá sàn ở mức 24.330 VND/USD, tăng 5 đồng.Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.875 VND/USD mua vào và 26.255 VND/USD bán ra, cùng giảm 30 đồng/USD so với ngày 4/9. Cùng thời điểm, BIDV niêm yết USD mua vào ở mức 25.880 VND/USD, giảm 25 đồng, bán ra 26.260 VND/USD, cũng giảm 25 đồng so với phiên 4/9...