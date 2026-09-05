Giá xăng Mỹ lập kỷ lục mới trong kỳ nghỉ lễ lao động

Người dân Mỹ bước vào kỳ nghỉ Lễ Lao động năm nay trong bối cảnh giá xăng có thể lập mức cao kỷ lục, khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi lạm phát tiếp tục gây sức ép lên ngân sách của các hộ gia đình.

Giá xăng tăng tác động đến chi tiêu của người dân Mỹ.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức khoảng 4,14 USD/gallon, tăng 95 cent so với mức trung bình của năm ngoái.

Ông Robert Sinclair, đại diện AAA, dự báo giá xăng trung bình trên toàn quốc sẽ tiếp tục duy trì trên mức 4 USD/gallon trong dịp Lễ Lao động, qua đó vượt kỷ lục trước đó là 3,83 USD/gallon được thiết lập vào năm 2012.

Giá xăng là một trong những chỉ dấu kinh tế dễ nhận thấy nhất đối với người tiêu dùng Mỹ và có thể nhanh chóng tác động đến cách người dân đánh giá tình hình kinh tế nói chung. Giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đang trở thành một thách thức chính trị đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giá xăng lập kỷ lục trong kỳ nghỉ Lễ Lao động cũng có thể trở thành phép thử đối với cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc giảm chi phí năng lượng. Trong những tuần gần đây, ông Trump liên tục chỉ trích các nhà máy lọc dầu và các doanh nghiệp bán lẻ nhiên liệu, cáo buộc những đơn vị này hưởng lợi từ giá xăng cao.