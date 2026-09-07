Giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Chiều 7-9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt của tỉnh để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự Hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; là nhiệm vụ thường xuyên nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài. Công tác này phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin, phân tích những nội dung liên quan đến quy hoạch các chức danh Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.

Đồng chí yêu cầu công tác rà soát, đánh giá, giới thiệu quy hoạch cán bộ thực hiện đúng phương châm quy hoạch “có vào, có ra; có lên, có xuống”, bảo đảm tính mở, liên thông và linh hoạt; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, cũng như kịp thời bổ sung cán bộ có năng lực, uy tín thông qua kết quả công tác và triển vọng phát triển.

Đại biểu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.

Cán bộ được bổ sung quy hoạch phải tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đối với nội dung kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, theo đề án được Trung ương phê duyệt từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 70 đồng chí. Do có biến động về nhân sự, việc bổ sung một Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm số lượng, cơ cấu và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu rà soát quy hoạch, giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031.

Xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ triển khai các công trình, dự án lớn ở cơ sở, nhân sự được giới thiệu theo hướng ưu tiên cán bộ từ cơ sở, có năng lực tổ chức thực hiện và kinh nghiệm thực tiễn.

Với tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao, các đại biểu đã thực hiện quy trình rà soát quy hoạch và giới thiệu nhân sự bổ sung theo đúng quy định.