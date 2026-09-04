Hà Lan chuyển 86 tấn vàng dự trữ từ Mỹ và Canada sang Anh.

Theo thông cáo của Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB), việc di chuyển được thực hiện qua hai đợt. Khoảng 59 tấn vàng được chuyển bằng hình thức bán tại thị trường New York, sau đó mua một lượng vàng tương đương tại London. Hơn 27 tấn vàng khác được vận chuyển trực tiếp từ Mỹ và Canada về thành phố Zeist, miền Trung Hà Lan. Sau đó, một lượng vàng tương đương, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, được chuyển từ Zeist sang London.

Theo DNB, đến cuối năm 2025, Hà Lan sở hữu 612,4 tấn vàng, chủ yếu được lưu trữ tại Zeist, London, New York và Ottawa. Sau đợt điều chỉnh, tỷ lệ vàng được lưu trữ tại Zeist vẫn giữ nguyên ở mức 30,8%. Trong khi đó, tỷ lệ vàng tại New York giảm mạnh, từ 31,3% xuống còn 18,5%. Tỷ lệ tại Ottawa giảm từ 19,7% xuống 18,5%. Ngược lại, lượng vàng được lưu trữ tại London tăng từ 18,1% lên 32,1%.

Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết, vàng được lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh được xem là loại vàng có khả năng giao dịch dễ dàng nhất trên thế giới. Vì vậy, đây sẽ là nguồn vàng có thể được DNB tiếp cận nhanh chóng nhất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.