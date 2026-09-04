Hàng nghìn học sinh Liban vẫn phải sống cảnh ly hương khi năm học mới cận kề

Sân trường tại miền Nam Liban vẫn vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ giữa cái nắng gay gắt và những tiếng nổ vọng lại từ xa do các cuộc không kích của Israel. Thế nhưng, với phần lớn những đứa trẻ ở đây, ngôi trường công lập không còn là nơi để học tập. Đó là nơi các em đang phải sinh sống.

Trường học lại là nơi trú ẩn của các em nhỏ ở Liban vì xung đột.

Hàng nghìn trẻ em vẫn chưa thể trở về quê nhà ở miền Nam Liban, sáu tháng sau khi một cuộc xung đột mới nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Nhiều em vẫn sống trong những ngôi trường được trưng dụng làm nơi trú ẩn. Những em khác phải chen chúc trong các căn hộ đi thuê cùng gia đình.

Khi các trường học chuẩn bị cho năm học mới, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/9, những gia đình đang trú ẩn tại các trường công lập không khỏi lo lắng: Họ sẽ đi đâu nếu trường học mở cửa trở lại, và con em họ sẽ tiếp tục việc học như thế nào trong tình cảnh đầy bất ổn hiện nay? Bà Najah Ammar, 62 tuổi, có 4 người cháu đang trong độ tuổi đi học. Bà Ammar đang phải đối mặt với hai nỗi lo. Một là nếu trường mở cửa trở lại, gia đình bà sẽ sống ở đâu. Hai là làm thế nào để các cháu có thể theo kịp việc học sau nhiều năm bị gián đoạn bởi những cuộc xung đột liên tiếp giữa Israel và Hezbollah kể từ năm 2023.

“Các cháu đã phải nghỉ học suốt hai năm qua, vì cuộc chiến trước và cuộc chiến này. Cháu gái tôi mới 8 tuổi, đáng thương lắm. Đáng ra cháu đã học xong lớp 2, nhưng đến giờ vẫn phải tiếp tục học lớp 2” - Bà Najah Ammar, cho biết.

Rula al-Awad, 27 tuổi, là một bà mẹ có hai con cũng phải rời khỏi Mansouri. Chị cho biết mình không có đủ kiến thức để hỗ trợ con gái học trực tuyến, nhưng vẫn mang theo giấy bút để con có thể duy trì việc viết và học tập. Hiện chị Awad đang sống trong một căn hộ, nhưng vẫn đưa hai con tới trường ở Tyre để vui chơi và dự định đăng ký cho các em đi học trong năm học mới. Tuy nhiên, chị lo rằng gia đình sẽ không đủ khả năng mua sách giáo khoa và đồng phục cho các con.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp cho những đứa trẻ. Khi đó, chúng ta mới có thể hy vọng. Khi nói với các con rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp, chúng sẽ tin chúng ta, thay vì nghĩ rằng chúng ta đang nói dối” – Chị Rula al-Awad, chia sẻ.

Hàng nghìn trẻ em vẫn chưa thể trở về quê nhà khi năm học mới đã cận kề.

Theo Bộ Giáo dục Liban, khi năm học mới đến gần, trong số gần 80 trường công lập vẫn đang được sử dụng làm nơi trú ẩn, gần một nửa đã được giải tỏa để mở cửa trở lại. Khoảng 30 trường sẽ mở cửa một phần nhưng vẫn tiếp tục phục vụ người dân sơ tán. Trong khi đó, 9 trường vẫn được sử dụng hoàn toàn làm nơi trú ẩn. Ngoài ra, 50 trường công lập khác tại Liban đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong chiến tranh. Hơn 200 trường khác bị hư hại ở mức độ vừa hoặc nhẹ. Liên hợp quốc cảnh báo những tổn thất đối với hệ thống trường học có thể ảnh hưởng đến năm học mới của ít nhất 100.000 trẻ em.

Bộ trưởng Giáo dục Liban Rima Karami cho biết trong tuần này, chính phủ đặt mục tiêu bảo đảm càng nhiều học sinh ở miền Nam có thể tiếp tục việc học tại quê nhà nếu tình hình an toàn, hay tại nơi các em đang phải sơ tán. Tổ chức Save the Children, đơn vị đang hỗ trợ trường học ở Tyre, cho rằng chỉ một lệnh ngừng bắn lâu dài mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

“Tôi cho rằng điều khiến tôi đặc biệt trăn trở là chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực này không chỉ trong 6 tháng qua, mà đã kéo dài suốt 3 năm. Chúng tôi đã rất khó khăn trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng này, trong khi tình hình ngày càng leo thang và trở nên tồi tệ hơn. Những đứa trẻ mà chúng tôi trò chuyện trong những ngày qua đều hiểu giải pháp là gì. Đó là một giải pháp chính trị. Ở đây không có giải pháp nhân đạo” - Ông Danny Glenwright, Chủ tịch Save the Children Canada, cho biết.