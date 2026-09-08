Hơn 1.300 lao động được kết nối việc làm

Tính đến tháng 8/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu việc làm cho trên 4.100 lượt người, trong đó hơn 1.300 người được kết nối việc làm, cung ứng lao động thành công, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tư vấn, cung cấp thông tin và giới thiệu việc làm cho người lao động.

Cùng với đó, khoảng 31.000 lượt người đã được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn về chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và nâng cao kỹ năng nghề. Trung tâm cũng thường xuyên cập nhật thông tin người tìm việc, làm cơ sở kết nối với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, khoảng 1.300 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gần 39.000 lao động. Theo đó, Trung tâm đã tăng cường kết nối, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực phù hợp.

Các hoạt động giao dịch việc làm cũng được tổ chức đa dạng, từ trực tiếp, lưu động đến trực tuyến và liên tỉnh, góp phần mở rộng phạm vi kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm, hoàn thiện dữ liệu thị trường lao động và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung, cầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu việc làm của người lao động và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.