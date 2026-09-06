Hơn 170 vận động viên thi đấu môn Bóng bàn

Ngày 6-9, tại Nhà thi đấu phường Đức Xuân, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc môn Bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 và Giải Bóng bàn tỉnh.

Khai mạc môn Bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X.

Giải diễn ra từ ngày 3 đến 9-9, quy tụ gần 170 vận động viên thuộc 30 đơn vị, trong đó có 10 đơn vị tham dự môn Bóng bàn trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh và 20 đơn vị tham gia Giải Bóng bàn tỉnh.

Các vận động viên tranh tài ở 9 nhóm tuổi, với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn VĐV.

Ngay sau khai mạc, các đoàn bước vào tranh tài với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, qua đó tạo cơ hội giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn và thúc đẩy phong trào tập luyện môn Bóng bàn trên địa bàn tỉnh.

Các trận đấu sôi nổi đã diễn ra sau khai mạc.

Thông qua giải, Ban Tổ chức cũng tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, bổ sung lực lượng cho Đội tuyển Bóng bàn tỉnh tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.