Hơn 25 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Hoàng Văn Thụ

Phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đầu tư hơn 25 tỷ đồng Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đường tròn trung tâm đến cầu vượt Hoàng Văn Thụ - Quang Trung.

Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng nằm trong khu vực trung tâm hành chính của tỉnh.

Tháo gỡ dải phân cách giữa trên đường Hoàng Văn Thụ, tạo thêm không gian cho phương tiện lưu thông, hạn chế ùn tắc.

Theo đó, tuyến đường Hoàng Văn Thụ sẽ được tổ chức lại giao thông theo hướng tăng khả năng thông hành. Dải phân cách giữa hiện trạng được dỡ bỏ để mở rộng mặt đường, sau cải tạo mặt đường có chiều rộng tối thiểu 20,1m. Tại khu vực đường tròn trung tâm, một phần vỉa hè sẽ được xén để tăng diện tích lưu thông và bố trí làn xe ưu tiên rẽ phải.

Nút giao Minh Cầu - Hoàng Văn Thụ cũng được mở rộng mặt đường, xén vỉa hè để bổ sung làn rẽ phải độc lập. Đáng chú ý, tại nút giao đường tròn Đồng Quang, đảo tròn hiện trạng sẽ được dỡ bỏ; mặt đường phía đường Lương Ngọc Quyến được mở rộng, đồng thời bố trí đảo mềm kết hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhằm điều tiết các dòng phương tiện qua nút giao.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 25,25 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 20,27 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2027, do Ban Quản lý dự án phường Phan Đình Phùng làm chủ đầu tư. Mục tiêu nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào các khung giờ cao điểm; đồng thời chỉnh trang cảnh quan, nâng cao mỹ quan đô thị khu vực trung tâm tỉnh.

Cùng với cải tạo mặt đường, Dự án đầu tư đồng bộ hệ thống tín hiệu giao thông tại các nút giao Minh Cầu - Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An. Hệ thống đèn tín hiệu sẽ được thay thế, nâng cấp với các cột đèn, đèn tín hiệu ba màu, đèn mũi tên, đèn đếm lùi và đèn dành cho người đi bộ; hệ thống tủ điều khiển thông minh có khả năng hoạt động tự động theo nhiều chương trình khác nhau trong ngày.

Các vị trí vỉa hè bị nứt vỡ, hư hỏng sẽ được lát lại bằng đá tự nhiên. Hệ thống chiếu sáng cũng được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ. Các cột đèn hiện trạng cao 9m dọc tuyến dự kiến được thay bằng cột cao 12m, sử dụng đèn LED chiếu sáng lòng đường và vỉa hè. Điểm nhấn của hệ thống chiếu sáng mới là phần đỉnh cột được thiết kế biểu tượng lá chè màu xanh, góp phần tạo dấu ấn riêng cho không gian đô thị Thái Nguyên.

Dự án đồng thời thực hiện di chuyển, chỉnh trang một số công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng như đường điện trung thế, hạ thế, hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống viễn thông để phù hợp với mặt bằng giao thông sau cải tạo.