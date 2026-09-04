Kết nạp đảng viên là công nhân, người lao động ưu tú trong các khu công nghiệp

Ngày 4-9, Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp, Đảng bộ Các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 8 quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp.

Lão đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định kết nạp đảng viên.

Trong số được kết nạp Đảng, có 7 người là đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Đây là những quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nỗ lực trong công việc, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, được tập thể tín nhiệm, giới thiệu để xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng các quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, việc kết nạp đảng viên là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Đề nghị các đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn.

Kết nạp 8 đảng viên là công nhân, người lao động ưu tú trong các khu công nghiệp

Việc kết nạp đảng viên mới góp phần bổ sung lực lượng trẻ, có trình độ, năng lực cho Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp. Qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.