Kha Sơn từng bước nâng hiệu quả thu gom rác thải

Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt góp phần giữ gìn môi trường sống. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc này vẫn gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, lượng rác phát sinh ngày càng tăng, trong khi hạ tầng và phương tiện thu gom còn hạn chế, trong đó có xã Kha Sơn, Thái Nguyên.

Xã Kha Sơn đã bàn giao 79 xe gom rác đẩy tay cho 6 điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Trước đây, việc thu gom rác thải sinh hoạt tại xóm Thanh Ninh, xã Kha Sơn, còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, các hộ dân phân bố không tập trung, phương tiện thu gom thiếu nên vận chuyển rác chưa được thuận lợi.

Ông Ngô Văn Tuấn ở xóm Thanh Ninh cho biết: Vì trong xóm có nhiều ngõ ở xa có khi cách một, hai ngày rác thải mới được thu gom nên rất bất tiện, vào những thời điểm lượng rác phát sinh nhiều, việc thu gom bằng phương tiện thủ công mất nhiều thời gian và công sức.

Để tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đầu tháng 8-2026, xã Kha Sơn đã bàn giao 79 xe gom rác đẩy tay cho 6 điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Cụ thể, điểm tập kết xóm Bằng Cầu tại đầu cầu Ca được cấp 20 xe; xóm Thanh Ninh 10 xe; xóm Dương Thành 10 xe; xóm Tân Đức 15 xe; xóm Lương Phú 18 xe và xóm Trung Tâm 6 xe.

Việc bổ sung phương tiện được kỳ vọng giúp các điểm tập kết chủ động hơn trong tổ chức thu gom, vận chuyển rác, hạn chế tình trạng rác tồn đọng, góp phần giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Trường Quang, Trưởng xóm Thanh Ninh, việc được hỗ trợ phương tiện sẽ giúp xóm chủ động hơn trong tổ chức thu gom, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc tập kết rác đúng nơi, đúng thời gian.

Hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cảnh quan môi trường được các trường học, địa phương trên địa bàn xã Kha Sơn triển khai định kỳ.

Hiện nay, xã Kha Sơn thu gom khoảng 5,3 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, song tỷ lệ thu gom tại các khu dân cư mới đạt trên 15%. Phần lớn rác thải vẫn do các hộ dân tự xử lý bằng cách chôn lấp, đốt hoặc các hình thức khác.

Số hộ dân đăng ký dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt không đồng bộ, tỷ lệ đạt thấp. Khi lượng rác phát sinh ngày càng lớn, phương thức xử lý phân tán tại hộ gia đình tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Vì vậy, việc đầu tư thêm phương tiện, tổ chức mạng lưới thu gom phù hợp với đặc điểm địa bàn được xem là giải pháp cần thiết. Bà Dương Thị Hồng Nhã, Trưởng Phòng Văn hóa, Xã hội xã Kha Sơn, cho biết: Việc bổ sung phương tiện là điều kiện để các điểm tập kết tổ chức thu gom thuận lợi hơn. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát đặc điểm từng khu dân cư để bố trí phương tiện, thời gian và tuyến thu gom phù hợp, bảo đảm rác thải được thu gom thường xuyên, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân

Mặt khác, xã Kha Sơn cũng huy động các tổ chức hội đoàn thể ra quân tổng vệ sinh 1 tháng 1 lần, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi ra đường, kênh mương, ao hồ và hạn chế tình trạng tự ý đốt rác. Qua đó từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư.

Để rác thải không còn là áp lực đối với khu dân cư, điều quan trọng hơn cả vẫn là thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người dân. Giữ gìn môi trường không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc mỗi gia đình biết cách xử lý rác đúng cách ngay từ hôm nay.