Khắc ghi lời Bác, giữ vững công tâm

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, Chi bộ Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 3 tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với nhiệm vụ chuyên môn.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Thái Nguyên.

Trong hoạt động tư pháp, mỗi bản án, quyết định của Tòa án đều liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, tài sản và cuộc sống của người dân. Nhận thức rõ điều đó, Chi bộ TAND khu vực 3 xác định việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo năm, tháng, quý; yêu cầu đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo ngay từ đầu năm, đồng thời rà soát, đối chiếu trong các buổi sinh hoạt chi bộ để kịp thời điều chỉnh.

Ông Trần Thiện Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 3, cho rằng: Học và làm theo Bác đối với cán bộ Tòa án chính là gắn với công việc chuyên môn. Mỗi đảng viên phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không tư lợi, không để yếu tố chủ quan chi phối quá trình xét xử, giải quyết án.

Từ yêu cầu đó, sự công tâm được thể hiện ngay trong quá trình nghiên cứu, giải quyết từng hồ sơ vụ án. Các thẩm phán chú trọng nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá đầy đủ, khách quan chứng cứ và áp dụng đúng quy định pháp luật.

Đối với những vụ án phức tạp, việc trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu các quy định liên quan và báo cáo lãnh đạo khi cần thiết được thực hiện nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm chất lượng giải quyết án.

Bà Trần Thị Duyên, Thẩm phán TAND khu vực 3, cho biết: Chúng tôi xác định phải có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá chứng cứ khách quan và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quan trọng là phải giữ được sự công tâm, không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình giải quyết án.

Cùng với thẩm phán, đội ngũ thư ký cũng góp phần bảo đảm chất lượng giải quyết vụ việc thông qua việc thực hiện chính xác, chặt chẽ các thủ tục, thời hạn và quy định nghiệp vụ.

Chị Lý Thị Việt Thùy, Thư ký TAND khu vực 3, chia sẻ: Bản thân tôi luôn ý thức tuân thủ đúng quy trình, thời hạn; những vấn đề còn vướng mắc được trao đổi với thẩm phán, đồng nghiệp để thống nhất cách thực hiện, hạn chế sai sót.

Việc gắn nội dung học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ TAND khu vực 3 được thể hiện qua kết quả công tác. Từ đầu năm đến hết tháng 8-2026, số lượng án cần giải quyết của đơn vị tăng 100 vụ so với năm trước.

Trong tổng số 724 vụ việc phải giải quyết, Tòa án đã giải quyết 617 vụ, đạt 85,2%. Trong đó, án hình sự đạt 95,2%; án dân sự, kinh doanh thương mại và hôn nhân gia đình đạt 82,3%; án hành chính đạt 66,6%.

Khối lượng công việc tăng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ Tòa án. Cùng với bảo đảm tiến độ giải quyết, yêu cầu quan trọng là mỗi vụ án phải được xem xét thận trọng, đúng pháp luật, khách quan và công bằng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ Tòa án vì thế được bắt đầu từ những việc cụ thể, tận tụy với công việc, nghiêm túc với từng hồ sơ, bản lĩnh trước mỗi vụ án và công tâm trong từng phán quyết.

Đó cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân, góp phần bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.