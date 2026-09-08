Khai mạc Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực miền núi phía Bắc

Sáng 8-9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực I các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2026.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đội thi đến từ 4 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Tuyên Quang. Đây là dịp để hội viên người cao tuổi các địa phương gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị đặc sắc của dân ca, dân vũ và văn hóa truyền thống các dân tộc vùng miền núi phía Bắc.

Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan của đội thi Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên.

Tại Liên hoan, các đoàn mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi chương trình mang một sắc thái riêng, góp phần tái hiện không gian văn hóa đa dạng của vùng Việt Bắc.

Đó là những làn điệu Then hòa cùng tiếng đàn Tính của đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng, Lạng Sơn; những câu Sình ca Cao Lan đằm thắm của Tuyên Quang cùng những tiết mục mang âm hưởng núi rừng, văn hóa trà và bản sắc quê hương Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Cờ lưu niệm cho đại diện các tỉnh tham gia Liên hoan.

Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2026 là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông qua Liên hoan, tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc” tiếp tục được lan tỏa, đồng thời khẳng định người cao tuổi không chỉ là những người gìn giữ ký ức, vốn sống mà còn là lực lượng quan trọng trong trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.