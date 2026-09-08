Khơi dậy tiềm năng, tạo động lực phát triển vùng ATK Định Hóa

Sáng 8-9, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 8 xã thuộc huyện Định Hóa cũ, gồm: Định Hóa, Bình Yên, Trung Hội, Phượng Tiến, Phú Đình, Bình Thành, Kim Phượng và Lam Vỹ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của từng địa phương để kịp thời tháo gỡ, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững khu vực ATK Định Hóa.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 8 xã thuộc huyện Định Hóa cũ có tổng diện tích tự nhiên 513km², dân số trên 107.000 người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 73%. Cả 8 xã đều thuộc vùng ATK, với 183 điểm di tích lịch sử, trong đó 60 điểm đã được xếp hạng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn lực riêng có để phát triển du lịch lịch sử, sinh thái và giáo dục truyền thống.

Trong 8 tháng năm 2026, các xã duy trì ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp, trong đó quế là cây trồng chủ lực với diện tích trên 6.000ha.

Tuy nhiên, kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của vùng ATK. Địa hình đồi núi, giao thông kết nối hạn chế đang là “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư. Vùng quế lớn nhưng chưa có nhà máy chế biến; hệ thống di tích dày đặc nhưng sản phẩm du lịch còn thiếu, sức lan tỏa thấp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng trong khi biên chế, trang thiết bị và điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành địa phương đều cho rằng, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực 8 xã ATK thuộc huyện Định Hóa cũ, thời gian tới, ngoài sự chủ động của mỗi địa phương, tỉnh cần nghiên cứu ban hành một số cơ chế, đề án riêng tạo động lực phát triển của cả vùng.

Trong đó, ưu tiên đầu tư giao thông liên vùng, kết nối các điểm di tích; thu hút doanh nghiệp chế biến quế, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Đồng thời, quan tâm phát triển tín chỉ các-bon rừng, cây dược liệu dưới tán rừng; đầu tư cơ sở hạ tầng trường học, y tế, hạ tầng xử lý rác thải, chuyển đổi số và công trình phòng, chống thiên tai.

Đại biểu dự Hội nghị.

Mục tiêu chung không chỉ là tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà phải biến giá trị lịch sử ATK thành nguồn lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và rút ngắn khoảng cách với các khu vực khác trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, dù các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, song theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030, các xã cơ bản vẫn còn những tiêu chí chưa đạt.

Vì vậy, xây dựng nông thôn mới phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, tất cả các xã hoàn thành các tiêu chí theo quy định mới.

Cùng với mục tiêu dài hạn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trước thời điểm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo kháng chiến, trong đó mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận Hội nghị.

Do sản xuất nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chủ yếu, các địa phương cần rà soát, lựa chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp lợi thế, tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị. Về hạ tầng, ưu tiên các công trình có tính kết nối, tạo động lực phát triển; tập trung giao thông nội vùng, liên vùng, nhất là tuyến từ Km31 vào trung tâm xã Phú Đình; bảo đảm điện, viễn thông đến các thôn, bản phục vụ sản xuất và đời sống, phấn đấu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; rà soát tổng nhu cầu nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Dù đã hoàn thành xóa nhà tạm, cần rà soát các trường hợp khó khăn, nhất là gia đình chính sách, phấn đấu giải quyết dứt điểm trước Tết Nguyên đán.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các xã chú trọng chỉnh trang cảnh quan, đường làng, ngõ xóm theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, nhưng phải giữ được đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của vùng ATK Định Hóa. Quan trọng hơn là tạo dựng một không gian sống tốt hơn, một nền sản xuất hiệu quả hơn và để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, xứng đáng với vùng đất lịch sử ATK Định Hóa.