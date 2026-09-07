Khơi thông mặt bằng, thúc đẩy tiến độ đường Vành đai I

Sau thời gian gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay, những điểm nghẽn Dự án đường Vành đai I, đoạn Bờ Đậu - Hóa Thượng và tuyến tránh đô thị Hóa Thượng, đã cơ bản được tháo gỡ. Mặt bằng được khơi thông tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm nay.

Khu vực cổng Trại giam Phú Sơn 4 (cầu Phú Sơn) còn vướng mặt bằng, cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ thi công toàn tuyến.

Mặt bằng thông, công trường tăng tốc

Tại nút giao Bờ Đậu, xã Vô Tranh, một trong những vị trí từng được xác định là điểm nghẽn lớn về GPMB, những ngày đầu tháng 9, diện mạo công trường đã có nhiều thay đổi. Các hộ dân nằm trong phạm vi dự án đang di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trước đó, 9 hộ dân tại xã Vô Tranh, trong đó có 6 hộ tại nút giao Bờ Đậu, thuộc diện phải bố trí tái định cư. Do khu tái định cư chưa hoàn thành, việc bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ Dự án, UBND xã Vô Tranh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cùng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực I đã phối hợp với nhà thầu triển khai các giải pháp tháo gỡ.

Nhà thầu thống nhất ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, cả 9 hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công trước ngày 10-9. Đến ngày 3-9 đã có 7 hộ thực hiện phá dỡ và bàn giao. Riêng tại khu vực ngã ba Bờ Đậu, 5/6 hộ đã tháo dỡ nhà; hộ còn lại đang di chuyển tài sản và dự kiến bàn giao mặt bằng trước ngày 10-9.

Ông Hoàng Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh, khẳng định: Địa phương xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Chính quyền cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công trình, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn phát sinh.

Sự đồng thuận của người dân cùng cách làm linh hoạt của chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu đã tạo chuyển biến rõ nét tại khu vực này. Đây là điều kiện để các mũi thi công được triển khai liên tục, thay vì phải chờ đợi mặt bằng như trước.

Khi mặt bằng từng bước được giải phóng, tiến độ thi công trên tuyến đã có chuyển biến tích cực. Theo báo cáo của chủ đầu tư, giá trị thực hiện Dự án đạt 141,5/350,5 tỷ đồng, tương đương 40,37% giá trị hợp đồng.

Năm 2026, Dự án được bố trí 220 tỷ đồng vốn kế hoạch; đến nay đã giải ngân 77,397 tỷ đồng, đạt 35,18%. Trên tổng chiều dài 8,779km, các đơn vị đã đắp nền đường K95 được 7,7km, đạt 87,79%; đắp nền K98 được 3km, đạt 34,21%. Hơn 5,5km cống dọc đã được lắp đặt, tương đương 83,89%...

Trung tá Phạm Văn Nam, Chỉ huy trưởng công trường, Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng, cho biết khi mặt bằng được bàn giao, đơn vị sẽ tổ chức các mũi thi công hợp lý, huy động nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Việc chủ động chuẩn bị cấu kiện đúc sẵn, cống tròn, cống hộp và các vật liệu phục vụ thi công cũng được thực hiện song song nhằm hạn chế thời gian chờ đợi tại công trường.

Đây là yêu cầu cấp thiết bởi thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt trong giai đoạn 2022-2026, trong khi thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài đến ngày 31/12/2026. Sau những khó khăn kéo dài về mặt bằng, quỹ thời gian còn lại không nhiều. Vì vậy, tận dụng từng ngày mặt bằng sạch để tổ chức thi công là yếu tố quyết định.

Không để phát sinh điểm nghẽn

Dù phần lớn mặt bằng đã được giải quyết, trên tuyến vẫn còn một số vị trí cần tập trung xử lý. Phường Quan Triều hiện còn 12 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường GPMB; 5 hộ đã được phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong số 26 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư tại địa bàn này, có 10 hộ phải thực hiện tái định cư.

Các hộ dân tại xóm Bờ Đậu, đầu tuyến đường Vành đai I, di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Đáng chú ý là khu vực cổng Trại tạm giam Phú Sơn 4. Đây là vị trí còn vướng về mặt bằng, cần được các bên tập trung tháo gỡ để bảo đảm tính liên tục của toàn tuyến.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xử lý những vị trí còn vướng; đồng thời đôn đốc nhà thầu tranh thủ mặt bằng đã có, tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm tiến độ đề ra. Tại địa phận xã Đồng Hỷ, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà thầu chủ động tổ chức thi công và kết nối các hạng mục trên toàn tuyến.

Đường Vành đai I có vai trò quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối các khu vực phía Bắc với trung tâm tỉnh, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp.

Vì vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn GPMB vừa giải quyết một khâu quan trọng của dự án, vừa tạo điều kiện để phát huy hiệu quả công trình sau khi hoàn thành. Từ thực tế tại Vô Tranh, khi chính quyền địa phương chủ động vào cuộc, người dân đồng thuận, chủ đầu tư quyết liệt đôn đốc và nhà thầu sẵn sàng chia sẻ khó khăn, những vướng mắc kéo dài có thể từng bước được tháo gỡ.

Yêu cầu đặt ra là tiếp tục xử lý dứt điểm những vị trí còn lại, nhất là khu vực cổng Trại giam Phú Sơn 4, không để điểm nghẽn trở thành lực cản đối với tiến độ chung.

Mặt bằng cơ bản đã được khơi thông, tạo điều kiện để dự án bước vào giai đoạn tăng tốc. Phần việc còn lại là tiếp tục xử lý dứt điểm những vị trí còn vướng, tổ chức thi công đồng bộ, huy động hiệu quả các nguồn lực và kiểm soát chặt tiến độ.

Sự phối hợp quyết liệt giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu sẽ là yếu tố quan trọng để hoàn thành công trình đúng mục tiêu, đưa tuyến đường Vành đai I vào khai thác trong năm nay.