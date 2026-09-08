Khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới khu vực Chợ Đồn

Tiếp tục chương trình làm việc tại các xã phía Bắc tỉnh, chiều 8-9, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với các xã Yên Phong, Nghĩa Tá, Chợ Đồn và Yên Thịnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn và xác định định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc.

Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian vừa qua, đại diện các xã Yên Phong, Nghĩa Tá, Chợ Đồn và Yên Thịnh đề nghị tỉnh quan tâm sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn cụ thể việc phân cấp, định mức hỗ trợ và quy trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là kinh phí duy tu, bảo dưỡng những tuyến đường trước đây thuộc cấp huyện quản lý, nay được giao về xã nhưng chưa có nguồn lực tương xứng.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Các địa phương kiến nghị quy hoạch, đầu tư tuyến đường kết nối Nghĩa Tá - Yên Phong - Thanh Mai với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; nâng cấp các tuyến đường từ Nghĩa Tá đi các xã giáp ranh tỉnh Tuyên Quang để nâng cao khả năng kết nối, giao thương; quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu cứng Nà Tình và cải tạo các tuyến ĐT.259B, ĐT.254B.

Đại diện các địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các địa phương cũng đề xuất hỗ trợ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, giao đất, giao rừng; phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, khai thác thị trường tín chỉ các-bon và chứng chỉ FSC; đầu tư nước sạch, trường học, trạm y tế, điện lưới và thúc đẩy triển khai Cụm công nghiệp Bình Trung.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã xác định rõ những mục tiêu trước mắt và mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn kết đồng bộ giữa phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập với hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm an sinh, giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ những tiêu chí còn thiếu, còn yếu; lượng hóa khối lượng công việc, xác định nguồn lực và thứ tự ưu tiên để tập trung hoàn thiện theo lộ trình cụ thể.

Mỗi xã cần phát huy lợi thế riêng, đồng thời tăng cường liên kết vùng để hỗ trợ nhau hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2029. Mục tiêu cuối cùng là tạo chuyển biến thực chất về diện mạo nông thôn, chất lượng cuộc sống của người dân.

Cùng với đó, các xã cần tích cực, chủ động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn lãnh đạo kháng chiến; quan tâm tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị 6 di tích quốc gia gắn với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch.