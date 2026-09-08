Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán – Quyết Thắng hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật

Sau hơn 2 năm triển khai thi công, Dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán – Quyết Thắng (tên thương mại The Avenue Thái Nguyên) trên địa bàn phường Quyết Thắng đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, góp phần hình thành không gian đô thị đồng bộ tại khu vực phía Tây trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Toàn cảnh Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán – Quyết Thắng.

Dự án do Công ty Cổ phần Trọng Tín Group làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 8,18ha, tổng mức đầu tư hơn 319 tỷ đồng, được quy hoạch phát triển theo hướng khu đô thị đồng bộ với khoảng 230 sản phẩm đất ở thương mại, gồm 164 lô đất nền và 66 căn shophouse, nhà liền kề xây thô, hoàn thiện mặt ngoài.

Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng góp phần kết nối khu đô thị với hệ thống giao thông khu vực, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị tại phường Quyết Thắng.

Theo quy hoạch, dự án dành gần 38.000m² cho đất ở; phần diện tích còn lại được bố trí cho hệ thống giao thông, cây xanh, công trình giáo dục, nhà ở xã hội và các công trình, tiện ích công cộng.

Với vị trí tại khu vực phía Tây trung tâm tỉnh, Dự án có khả năng kết nối với các khu vực đô thị, trường đại học, cơ sở y tế, khu công nghiệp và các tuyến giao thông quan trọng.

Việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán – Quyết Thắng được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo thêm quỹ đất phát triển nhà ở và thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.