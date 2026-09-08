Khuổi Linh ghi dấu lịch sử

Giữa màu xanh của núi rừng Nghĩa Tá (Thái Nguyên), Di tích lịch sử Khuổi Linh thuộc thôn Thành Công hiện lên bình dị, yên tĩnh. Hơn 76 năm trước, nơi đây từng là một trong những địa điểm quan trọng của căn cứ địa cách mạng, nơi đồng chí Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở và làm việc trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt.

Chi bộ Đảng phòng Chuyên đề cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình về nguồn ôn lại truyền thống tại khu di tích Khuổi Linh.

Khuổi Linh nằm trong khu vực rừng núi hiểm trở, thuận lợi cho việc giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não của cách mạng. Đồng thời, từ Khuổi Linh có thể liên lạc thuận tiện với các cơ quan Trung ương đóng tại khu vực lân cận như nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nà Pậu, nơi làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng tại đồi Khau Mạ và cơ quan Bộ Quốc phòng tại Nà Phầy.

Trong điều kiện chiến tranh, những lán nhỏ giữa rừng trở thành nơi làm việc của các cơ quan Trung ương. Tại Khuổi Linh, đồng chí Trường Chinh cùng Văn phòng Trung ương Đảng vừa bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến, vừa chuẩn bị những công việc quan trọng cho chặng đường cách mạng tiếp theo.

Đặc biệt, đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp có bước chuyển quan trọng. Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 mở ra thế phát triển mới cho cách mạng Việt Nam. Từ Khuổi Linh, đồng chí Trường Chinh và cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã cùng Trung ương theo dõi, chỉ đạo và tổ chức các công việc phục vụ cuộc kháng chiến.

Những năm qua, Di tích lịch sử Khuổi Linh đã được quan tâm bảo tồn, tu bổ, phục hồi. Các lán ở, làm việc, lán hội họp và hầm trú ẩn được phục dựng; khu vực Di tích có tường rào bảo vệ, bia chỉ dẫn, bia ghi dấu sự kiện và đường bê tông kết nối từ tỉnh lộ 254 vào khu Di tích.

Với người dân Nghĩa Tá hôm nay, Khuổi Linh là niềm tự hào về vùng đất cách mạng. Với du khách, đây là một địa chỉ để tìm hiểu lịch sử. Còn với thế hệ trẻ, nơi này nhắc nhớ về những năm tháng đất nước gian lao nhưng kiên cường, về sự hy sinh, trí tuệ và bản lĩnh của những người đã đặt nền móng cho thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Giữa đại ngàn hôm nay, những câu chuyện lịch sử vẫn còn nguyên giá trị: từ những căn lán đơn sơ giữa núi rừng, những quyết sách lớn đã góp phần đưa cuộc kháng chiến của dân tộc đi đến thắng lợi. Đó cũng chính là lý do Khuổi Linh cần được gìn giữ không chỉ như một di tích, mà như một phần ký ức không thể thiếu của vùng đất cách mạng, quần thể di tích ATK Chợ Đồn và của lịch sử dân tộc.