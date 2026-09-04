Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

Trong 2 ngày (3 và 4-9), Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thái Nguyên cùng Đoàn công tác kiểm tra chuẩn bị tại các địa phương tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, gắn với diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra các khu vực thực hành diễn tập tại xã Vô Tranh.

Tại các xã Tân Cương, Vô Tranh, Yên Trạch và phường Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Đoàn tập trung kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập; công tác chuẩn bị các địa điểm tổ chức căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; khu vực thực hành mở rộng lực lượng dân quân thời chiến; thực binh sơ tán, phòng tránh và tổ chức đánh địch tiến công hỏa lực đường không; khu vực thực binh mô hình “Vòm phòng không bền vững”.

Qua kiểm tra, Đại tá Ngô Tuấn Anh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo diễn tập các địa phương; đồng thời ghi nhận vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí yêu cầu các xã, phường tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện; tổ chức luyện tập, thực hành đúng nội dung, thời gian, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2026.