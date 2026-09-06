Kịp thời hỗ trợ một hộ dân bị sạt lở đất

Sáng 6-9, tại tổ 12, phường Bắc Kạn (Thái Nguyên) đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống làm ngôi nhà của gia đình bà Ma Thị Huyền bị sập một phần, rất may không gây thiệt hại về người.

Căn nhà của gia đình bà Ma Thị Huyền.

Ngôi nhà nằm cạnh Quốc lộ 3, nơi có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức phân luồng, cảnh báo giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Đất đá sạt xuống làm vỡ tường nhà của gia đình bà Huyền.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân sạt lở có thể do mưa nhiều trong những ngày qua khiến đất đá ngậm nước, mất ổn định.

Các lực lượng và người dân hỗ trợ gia đình bà Huyền di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sạt lở và triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn.